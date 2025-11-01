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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

حجت الاسلام اصل نژادی تاکید کرد؛

ستاد ساماندهی شئون نقطه انسجام برنامه‌های فرهنگی مذهبی آذربایجان شرقی

ستاد ساماندهی شئون نقطه انسجام برنامه‌های فرهنگی مذهبی آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی را نقطه انسجام و هم افزایی برنامه‌های فرهنگی مذهبی در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با محوریت برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان و ایام فاطمیه و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای عضو برگزار شد.

حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این جلسه با تاکید بر جایگاه و شأنیت قانونی این ستاد در سیاست گذاری‌های زیست بوم فرهنگی و دینی استان، خواستار انسجام و همسویی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در اجرای برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه و یوم الله ۱۳ آبان به منظور تقویت و اثرگذاری بیشتر این برنامه‌ها در سطح عمومی جامعه شد.

گفتنی است در این جلسه دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان نیز ضمن اعلام نکته نظرات خود در زمینه تقویت اثرگذاری تصمیمات و مصوبات این ستاد، گزارشی در خصوص برنامه‌های پیش بینی شده برای گرامیداشت ایام فاطمیه و یوم الله ۱۳ آبان ارائه کردند.

کد مطلب 6641116

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