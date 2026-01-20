دیدار حجت الاسلام اصل نژادی با رییس مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی ظهر سه‌شنبه با حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با حیدر فتح زاده رئیس این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که با همراهی صادقی معاون مالی و اداری و محمودزاده مسئول طرح و برنامه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی صورت گرفت، در خصوص زمینه های مشترک همکاری دو مجموعه بحث و تبادل نظر شد.

حجت الاسلام اصل نژادی در این دیدار با تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به حوزه فرهنگی و دینی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، خواستار همراهی و همکاری بیش از پیش مجموعه مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص تخصیص اعتبارات مورد نیاز شد.

فتح زاده نیز با اشاره به تعهد همه مجموعه ها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی به توجه حداکثری به حوزه های اجتماعی و فرهنگی به دلیل تاثیر مستقیم آنها در سایر حوزه های کلان، از آمادگی مجموعه مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی برای همکاری لازم با تبلیغات اسلامی استان خبر داد.