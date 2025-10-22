عطر سیب و نسیم پاییز در باغ های بروجرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان بروجرد با دارابودن شرایط آب‌وهوایی مطلوب و زمین‌های حاصلخیز، جایگاه خود را به‌عنوان قطب تولید سیب در استان لرستان تثبیت کرده است. باغداران این منطقه باتکیه‌بر دانش و تجربه طولانی در حوزه باغداری، موفق شده‌اند ضمن ارتقای کیفیت و کمیت محصول، سیبی با استانداردهای صادراتی تولید کنند.

برداشت سیب در این شهرستان علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای کشاورزان، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و توسعه منطقه ایفا می‌کند. براین‌اساس، باغداران امیدوارند با حمایت‌های مؤثر نهادهای دولتی و اجرای برنامه‌های بازاریابی هدفمند، محصول خود را به بهترین شکل به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.

کیفیت ممتاز سیب بروجرد

بروجرد سالانه هزاران تن سیب را به بازارهای عمده‌ای همچون تهران، اصفهان، قم و همدان ارسال می‌کند. کیفیت ممتاز، شرایط اقلیمی مناسب و دانش فنی باغداران، سیب بروجرد را به یکی از پرمخاطب‌ترین تولیدات باغی در سطح کشور تبدیل کرده است.

در باغات این شهرستان دو نوع سیب تولید می‌شود: سیب گلاب (بهاری) که در تیرماه برداشت شده و به دلیل عطروطعم بی‌نظیر از جایگاه ویژه‌ای در بازار برخوردار است، و سیب پاییزه که حجم اصلی تولید را به خود اختصاص داده و در فصول خنک‌تر برداشت می‌شود.

فصل برداشت سیب در بروجرد همچنین فرصتی را برای گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت فراهم می‌آورد تا از باغات و هوای مطبوع پاییزی آن بهره‌مند شوند. این امر علاوه بر توسعه صنعت گردشگری، بر رونق هرچه بیشتر اقتصادی منطقه می‌افزاید.

به‌طورکلی، برداشت سیب گلاب در بروجرد نه‌تنها از نظر اقتصادی برای کشاورزان حائز اهمیت است، بلکه به دلیل کیفیت بالا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، جایگاهی ویژه در بازارهای محلی و ملی پیدا کرده است.

بروجرد قطب اصلی تولید سیب لرستان

نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطب اصلی تولید سیب در لرستان، شهرستان بروجرد است.

وی عنوان کرد: باغداران پیش رو در این شهرستان در هر هکتار تا ۱۴۰ تن سیب هم برداشت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در شهرستان بروجرد هزار و ۴۰۰ هکتار باغ سیب پاییزه و حدود ۷۰۰ هکتار باغ سیب بهاره وجود دارد، گفت: میزان تولید سیب در بروجرد ۴۷ هزار تن در سال است.

برداشت ۳۵ تن سیب در هر هکتار از باغات بروجرد

صیادی، بیان داشت: بیش از ۶۰ درصد سیب تولیدی لرستان مربوط به شهرستان بروجرد است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شرایط مناسب آب‌وهوایی و کیفیت مطلوب خاک موجب شده نه‌تنها بروجرد، بلکه بسیاری از مناطق سردسیر لرستان مستعد تولید سیب باشد، افزود: در حال حاضر چهارهزار هکتار باغ سیب در استان لرستان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه میانگین برداشت سیب در کشور در هر هکتار ۲۵ تن است، تصریح کرد: این در حالی‌ست که این عدد در شهرستان بروجرد ۳۵ تن در هر هکتار است.

صیادی، ادامه داد: البته بعضاً باغاتی در شهرستان بروجرد داریم که بیشتر از این عدد هم برداشت شده است.

ارزش صادراتی سیب بروجرد

وی با اشاره به تولید ارقام گوناگون سیب قرمز، زرد و گلاب در لرستان به دلیل کیفیت بالا، عنوان کرد: این امر موجب شده که سیب لرستان و بروجرد ارزش صادراتی هم داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود بروجرد سیب سفید فوق‌العاده لوکس، پوست صاف و شیشه‌ای دارد، گفت: کیفیت سیب بروجرد خیلی خوب است، ماندگاری آن هم در سردخانه زیاد است.

صیادی، بیان داشت: سیب قرمز بروجرد هم رنگش مورد پسند صادرات است.

پیش‌بینی برداشت ۷۵ هزار تن انواع سیب در لرستان

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پوره سیب، سرکه سیب، مارمالاد و لواشک نیز از جمله فرآورده‌هایی است که باغداران بروجردی تولید و روانه بازار می‌کنند، گفت: همچنین چون باغات سیب شهرستان بروجرد در قالب شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی تحت پوشش هستند، قابلیت صادرات، حتی به کشورهای اروپایی را هم دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، یادآور شد: پیش‌بینی‌شده که امسال ۷۵ هزار تن انواع سیب از سطح باغات لرستان برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.