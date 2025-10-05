خبرگزاری مهر- گروه استانها: شهرستان بروجرد بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولید سیب در استان لرستان، این روزها شاهد رونق و جنبوجوش باغدارانی است که با برداشت محصولی پربار و باکیفیت، امیدها را برای تأمین نیاز بازارهای داخلی و حتی توسعه صادرات زنده کردهاند.
در میانه باغهای سرسبز این منطقه، باغداران با چهرههای خندان و دلگرم از نتیجه زحمات یکساله خود، سیبهای سرخ و آبدار را بادقت و ظرافت برداشت میکنند. در این میان، گفتوگو با باغداران بروجردی از آغاز برداشت سیب از اول مهرماه، کیفیت مطلوب محصول و همچنین برنامهریزی برای نگهداری و عرضه به سردخانههای محلی و فراتر از آن حکایت دارد. گزارش پیشرو روایتی است از تلاش این کشاورزان خوشقلب و نتایج درخشان آن در سالی که چالش کمآبی نیز مانعی در مسیر پیشرفت آنها نشد.
آغاز برداشت سیب سرخ بروجرد
یک باغدار بروجردی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت محصول، اظهار داشت: از اول مهر ماه شروع به برداشت سیب از باغ خود کردهایم.
وی با بیان اینکه محصول امسال رضایتبخش بوده است، عنوان کرد: خدا را شکر، باردهی باغ سیب من خوب بوده و کیفیت سیبها هم در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.
این باغدار بروجردی در ادامه با اشاره به فرآیند پس از برداشت، افزود: در حال حاضر مشغول بستهبندی سیبها برای ارسال به سردخانه هستیم تا بتوانیم محصول را به بهترین شکل حفظ و نگهداری کنیم.
کیفیت بالای سیب بروجرد
یکی دیگر از باغداران بروجردی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش کمآبی امسال، اظهار داشت: امسال علیرغم کمبود آبی که داشتیم، اما با مدیریت کارشناسان جهاد کشاورزی بروجرد و همچنین مرکز «همت آباد» این شهرستان، موفق شدیم محصول خوب و قابلتوجهی را از باغ خود برداشت کنیم.
وی با تأکید بر کیفیت بالای محصول تولیدی، عنوان کرد: کیفیت سیب باغ من به حدی مطلوب و بالا است که میتوان آن را در استانداردهای صادراتی قرار داد.
این باغدار تصریح کرد: در حال حاضر نیز سیبهای برداشتشده از باغ خود را به سردخانههای واقع در شهرستان بروجرد و همچنین شهرستانهای اطراف تحویل دادهام تا زنجیره تأمین به خوبی ادامه یابد.
سیبهای بروجرد ارزش صادراتی دارند
جواد گودرزی مدیر جهاد کشاورزی بروجرد نیز دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باتوجهبه توصیههای فنی که از طرف کارشناسان جهاد کشاورزی به باغداران شهرستان داده شد و همچنین شبکههای مراقبت و پیشآگاهی که ما داریم، تعداد دفعات سمپاشی در باغات سیب بروجرد از پنج نوبت برای کرم سیب، خوشبختانه به دو نوبت رسیده است.
وی عنوان کرد: خوشبختانه شاهد باقیمانده سم هم در محصول نیستیم، چرا که سیبهای بروجرد ارزش صادراتی دارند و در واحدهای تولیدی و بعد از برداشت هم کنترل میشوند تا قابلیت صادرات داشته باشند.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد در ادامه سخنان خود، بیان داشت: به دلیل اختلاف بین دمای شبوروز در بروجرد، قند طبیعی بیشتری در سیب تجمع پیدا میکند و باعث تأمین شیرینتر و کیفیت بالاتر و رنگپذیری بهتر این میوه میشود.
برداشت ۵۶ هزار تن سیب در باغات بروجرد
گودرزی در ادامه با اشاره به باغات سیب منطقه «همتآباد» در شهرستان بروجرد، عنوان کرد: در این منطقه هزار و ۱۵۰ هکتار باغات سیب وجود دارد.
وی گفت: در این منطقه دو نوع سیب پاییزه و گلاب برداشت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، تاکید کرد: این منطقه به دلیل آبوهوای بسیار معتدل و خنکی که دارد سیب بسیار با کیفیتی دارد.
گودرزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سطح باغات سیب شهرستان بروجرد دو هزار و ۱۰۰ هکتار است، تصریح کرد: از این میزان، ۵۶ هزار تن سیب برداشت میشود.
بروجرد رتبه اول تولید سیب در لرستان
وی با اشاره به اینکه شهرستان بروجرد رتبه اول تولید سیب را در استان لرستان دارد، گفت: در شهرستان بروجرد سالانه پنج هزار تن سیب فراوری میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، بیان داشت: این میزان سیب فراوری شده بهصورت پوره و ترشک و لواشک و مابقی در داخل استان و خارج از شهرستان مصرف دارد.
بنابراین گزارش، برداشت پاییزی سیب در بروجرد باوجود چالشهای پیشرو از جمله کمآبی، به لطف مدیریت کارشناسان جهاد کشاورزی و تلاش بیوقفه باغداران، به ثمر نشسته است. کیفیت مطلوب و کمیت قابلتوجه این محصول، نویدبخش رونق اقتصادی برای منطقه و تأمین بخشی از نیاز بازارهای داخلی و حتی توسعه صادرات است. به نظر میرسد سیب بروجردی امسال میتواند جایگاه خود را در بازارها بیشازپیش تثبیت کند.
