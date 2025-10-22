چت جی پی تی اطلس برای رقابت با مرورگر کروم عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این شرکت اعلام کرد اطلس نخست روی سیستم عامل مک او اس عرضه میشود و پشتیبانی از ویندوز، iOS و اندروید نیز به زودی ارائه میشود.
اوپن ای آی اعلام کرد این محصول هنگام عرضه برای تمام کاربران رایگان خواهد بود.
مرورگرها به سرعت به میدان کارزار بعدی صنعت هوش مصنوعی تبدیل شده اند. هرچند گوگل کروم از مدتها قبل میدان دار این حوزه بوده اما این احساس وجود دارد که چت بات ها و عاملهای هوش مصنوعی به طور بنیادین شیوه فعالیت مردم در فضای آنلاین را تغییر میدهند. چند استارت آپ از جمله پرپلکسیتی سعی کرده اند با راه اندازی مرورگرهای هوش مصنوعی خود وارد این حوزه شوند. گوگل و مایکروسافت همچنین تلاش کرده اند مرورگرهای کروم و اج را با ویژگیهای هوش مصنوعی که سبب میشود محصولات قدیمی آنها متمایز شوند به روز رسانی کنند.
بن گوگر مهندس رهبر پروژه اطلس در اوپن ای آی در یک پخ زنده اعلام کرد چت جی پی تی هسته نخستین مرورگر این شرکت است. کاربران در چت جی پی تی اطلس میتوانند با نتایج جستجو چت کنند که مشابه فرایندی در پرپلکسیتی یا در حالت هوش مصنوعی(AI Mode) گوگل است.
ویژگی کلیدی که این محصول را نسبت به دیگر مرورگرهای مبتنی بر هوش مصنوعی دیگر برتر میکند، یک چتبات داخلی است که در یک پنل کناری قرار میگیرد و بهطور خودکار برای هر چیزی که روی صفحه نمایش کاربر است، زمینهسازی میکند. ممکن است این موضوع کماهمیت به نظر برسد، اما بسیاری از کاربران تمام روز را صرف کپی و پیست کردن متن یا کشیدن فایلها و لینکها به چت جی پی تی فقط برای زمینهسازی میکنند. ویژگی جانبی مذکور این مشکل را از بین میبرد و تجربه کاربری روانتری را ایجاد میکند.
نظر شما