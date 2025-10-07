تعداد کاربران فعال هفتگی چت جی پی تی به ۸۰۰ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این رقم نشان دهنده افزایش به کارگیری آن توسط مصرف کنندگان، توسعه دهندگان، شرکت ها و دولت ها است.

رشد بی سابقه تعداد کاربران چت جی پی تی در حالی رخ می دهد که اوپن ای آی سعی دارد به سرعت تا حد ممکن تراشه های هوش مصنوعی تامین کند و زیرساخت هوش مصنوعی بسازد. این شرکت در آگوست سال جاری میلادی اعلام کرد در مرز دستیابی به ۷۰۰ میلیون کاربر فعال در هفته است. پیش از آن نیز این شرکت در پایان ماه مارس اعلام کرده بود ۵۰۰ میلیون کاربر فعال هفتگی دارد.

آلتمن در این باره گفت: امروز چهارمیلیون توسعه دهنده اپل با اوپن ای آی محصول ساخته اند. بیش از ۸۰۰ میلیون نفر هر هرفته از چت جی پی تی استفاده می کنند و ما در هر دقیقه بیش از شش میلیارد توکن را از طریق API پردازش می‌کنیم.