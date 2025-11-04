اوپن ای آی قرارداد ۳۸میلیارد دلاری با آمازون امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اوپن ای آی قراردادی هفت ساله به ارزش ۳۸ میلیارد دلار برای خرید سرویس های ابر رایانشی از آمازون امضا کرد. این نخستین تلاش سازنده چت جی پی تی برای دستیابی به بلندپروازی هایش در حوزه هوش مصنوعی پس از تغییر ساختار آن در هفته گذشته است. این تغییر ساختار قدرت عملیاتی و آزادی مالی بیشتری به اوپن ای آی داده است.

قرارداد مذکور به اوپن ای آی امکان دسترسی به هزاران پردازشگر گرافیکی انویدیا را می دهد تا مدل های هوش مصنوعی خود را آموزش دهند و بسازند. چنین قراردادی نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر صنعت هوش مصنوعی برای قدرت رایانشی است زیرا شرکت ها برای ساخت سیستم هایی که بتوانند با هوش انسانی رقابت کند یا فراتر از آن برود، با یکدیگر رقابت می کنند.

سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی اعلام کرد این استارت آپ قصد دارد ۱.۴ هزار میلیارد دلار برای توسعه ۳۰ گیگاوات منابع رایانشی هزینه کند. این میزان انرژی برای تامین برق ۲۵ میلیون خانه در آمریکا کافی است.

این قرارداد همچنین نشان دهنده اعتماد به واحد رایانشی آمازون (آمازون وب سرویسز) است که برخی سرمایه گذاران تصور می کردند در رقابت هوش مصنوعی از رقبایی مانند مایکروسافت و گوگل عقب افتاده است. این ترس ها تا حدودی با رشد اقتصادی قدرتمندی که کسب وکارها در سه ماهه منتهی به سپتامبر اعلام کردند، از بین رفت.