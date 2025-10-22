هشدار جدی وزارت دفاع چین به تجاوزهای هوایی استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع چین با صدور هشداری جدی از استرالیا خواست از آسیب رساندن به روابط دوجانبه خودداری کند.

در این بیانیه آمده است که اظهارات اخیر مقامات استرالیا تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر نقض حریم هوایی چین به شمار می‌رود.

در بیانیه پکن از استرالیا خواسته شده است فوراً تجاوزها و تحریکات خود را متوقف کرده و اقدامات نیروهای دریایی و هوایی خود را مهار کند.

جیانگ بین سخنگوی وزارت دفاع چین در این بیانیه که در واکنش به تجاوز هواپیمای نظامی استرالیا به حریم هوایی جزایر شی‌شا چین انجام شد، ابراز داشت: ما از استرالیا می‌خواهیم که فوراً از تجاوز، تحریک و هیاهوی تبلیغاتی دست بردارد و ضمن محدود کردن اقدامات نیروهای هوایی و دریایی خود در خط مرزی، از آسیب رساندن به روابط چین و استرالیا و ارتش‌های دو کشور جلوگیری کند. ارتش چین همچنان با اتخاذ اقدامات لازم و دفاع قاطع از حاکمیت و امنیت ملی کشور، از صلح و ثبات منطقه محافظت خواهد کرد.

وزارت دفاع استرالیا اخیراً با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که روز ۱۹ اکتبر، یک هواپیمای گشت «پی- ۸ ای» نیروی هوایی این کشور که در حال پرواز بر فراز آسمان دریای جنوب چین بود، با «تعامل غیرایمن و غیرحرفه‌ای» یک فروند هواپیمای چینی مواجه شده و به سویش شلیک هشدار انجام گرفته که «برای هواپیمای استرالیایی و سرنشینانش خطرناک» بوده است.

جیانگ بین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد این موضوع گفت: استرالیا در این بیانیه واقعیت‌ها را وارونه جلوه داده و تقصیر را به گردن چین انداخته است. این بیانیه قصد دارد اقدامات خلاف قانون هواپیمای نظامی استرالیا و تجاوز آن به حریم هوایی چین را پنهان کند. ما از این موضوع به شدت ناخشنود هستیم و به صورت رسمی اعتراض خود را به استرالیا اعلام می‌کنیم.