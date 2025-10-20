آمادگی انگلیس برای اعزام نیرو به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که لندن در صورت دستیابی به توافق صلح در اوکراین، آماده است نیروی نظامی به این کشور اعزام کند.
هیلی به تعداد نظامیان اعزامی و دیگر جزئیات این اقدام هیچ اشارهای نکرده است.
«تونی راداکین» رئیس ستاد دفاع انگلیس نیز ۲۹ مردادماه نسبت به اعزام نیرو به اوکراین جهت دفاع از آسمان و بنادر اوکراین که البته شامل خط مقدم با روسیه نمیشود، اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از آن نیز کر استارمر نخست وزیر انگلیس ۲۹ بهمن ماه سال گذشته گفته بود که این کشور آماده است تا به عنوان بخشی از ضمانتهای امنیتی درخواستی کییف و در راستای حل و فصل جنگ اوکراین، به این کشور نیرو اعازم کند.
وی در مقالهای در دیلیتلگراف نوشت: انگلیس آمادگی دارد تا در تسریع روند ارائه ضمانتهای امنیتی برای اوکراین نقشی پیشتاز ایفا کند. این نقشآفرینی حمایت از ارتش اوکراین را شامل میشود که پیشتر دست کم تا سال ۲۰۳۰ متعهد به تأمین کمک سالانه سه میلیارد دلار به آن شده است.
استارمر افزود: اما این ایفای نقش همچنین بدین معناست که انگلیس آمادگی و تمایل دارد تا جهت کمک به تسریع تضامین امنیتی برای اوکراین، در صورت لزوم درخاک این کشور نیرو مستقر کند.
پیشتر دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که با توجه به اولویتهایی که واشنگتن درباره امنیت مرزی و همچنین مقابله با چین پیش رو دارد، مسئولیت تامین امنیت اوکراین و منطقه اروپا به عهده اتحادیه اروپاست. هرچند انگلیس پس از همهپرسی سال ۲۰۱۶، در نهایت در سال ۲۰۲۰ از این بلوک جدا شد اما از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ همواره یکی از حامیان و متحدان این کشور بوده و برای آن کمک تسلیحاتی فراهم کرده است.
