  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

تخلیه ساختمان کنگره ایالتی آمریکا در پی کشف یک شئ مشکوک

تخلیه ساختمان کنگره ایالتی آمریکا در پی کشف یک شئ مشکوک

کشف یک شئ مشکوک در ورودی ساختمان کنگره ایالتی آمریکا باعث تخلیه این ساختمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای پلیس آمریکا از کشف یک شئ مشکوک که به نظر می‌رسید یک بمب باشد در برابر ساختمان کنگره ایالتی این کشور خبر دادند.

بعد از این واقعه ساختمان کاپیتول در ایالت وایومنگ تخلیه شد. در میان افرادی که از ساختمان خارج شدند، مارک گوردون، فرماندار ایالت وایومنگ، و شماری از اعضای کمیسیون مالی ایالت نیز حضور داشتند.

نیروهای پلیس این ایالت از پهپادها و سگ‌های آموزش دیده برای کشف مواد منفجره استفاده کردند. گفته می‌شود شئ مذکور بر روی پله‌های ورودی ساختمان کاپیتول پیدا شده است.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص این واقعه منتشر نشده است. خیابان‌های اطراف این ساختمان نیز برای چند ساعت بسته شد.

کد خبر 6630508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      دموکراسی باعث بدبختی و بیچارگی کشورهای غربی شده است

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها