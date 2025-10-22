تخلیه ساختمان کنگره ایالتی آمریکا در پی کشف یک شئ مشکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای پلیس آمریکا از کشف یک شئ مشکوک که به نظر می‌رسید یک بمب باشد در برابر ساختمان کنگره ایالتی این کشور خبر دادند.

بعد از این واقعه ساختمان کاپیتول در ایالت وایومنگ تخلیه شد. در میان افرادی که از ساختمان خارج شدند، مارک گوردون، فرماندار ایالت وایومنگ، و شماری از اعضای کمیسیون مالی ایالت نیز حضور داشتند.

نیروهای پلیس این ایالت از پهپادها و سگ‌های آموزش دیده برای کشف مواد منفجره استفاده کردند. گفته می‌شود شئ مذکور بر روی پله‌های ورودی ساختمان کاپیتول پیدا شده است.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص این واقعه منتشر نشده است. خیابان‌های اطراف این ساختمان نیز برای چند ساعت بسته شد.