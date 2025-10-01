  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

با کارشکنی ترامپ و رفقا، دولت آمریکا رسماً تعطیل شد

از ساعاتی پیش و با شکست مذاکرات برای تصویب بودجه موقت برای ادامه فعالیت دولت فدرال، دولت آمریکا رسماً تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از CNN، از ساعاتی پیش و با شکست مذاکرات دولت و کنگره آمریکا برای تصویب یک بودجه موقت ۷ هفته ای برای ادامه تأمین مالی فعالیت های دولتی در آمریکا، دولت فدرال در این کشور به طور کامل تعطیل شده است.

این مسئله روند فعالیت های دولتی در آمریکا به غیر از فعالیت های امدادی و امنیتی را به حالت تعلیق در می آورد و حتی پرداخت دستمزد به کارمندان دولتی را متوقف می کند.

این نخستین بار در ۶ سال گذشته است که دولت آمریکا تعطیل می شود و با وجود آنکه هر یک از دو حزب دموکرات و جمهور خواه طرف مقابل را مسئول این تعطیلی و شکست مذاکرات تصویب بودجه موقت معرفی می‌کند اما دموکرات ها می گویند با توجه به اینکه هم دولت و هم کنگره دست جمهوری خواهان است مسئولیت کامل این تعطیلی بر عهده آنهاست.

کامالا هریس، نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و از اثر گذارترین چهره های دموکرات در این کشور، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X، نوشت: بگذارید شفاف صحبت کنم، هم مجلس نمایندگان، هم سنا و هم دولت دست جمهوری خواهان است و این تعطیلی دولت، تعطیلی آنهاست.

پاتی موری، سناتور دموکرات آمریکایی، اعلام کرده که دولت تعطیل شد فقط به خاطر اینکه جمهوری خواهان نخواستند با دموکرات ها مذاکره کنند و وظیفه خود را انجام دهند.

کریستن گیلبراند، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک، هم گفته که من از همکاران جمهوری خواه میخواهم که پای میز مذاکره برگردند و زندگی خانوارهای آمریکایی را بر منافع میلیاردرها در اولویت قرار دهند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

