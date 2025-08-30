به گزارش خبرگزاری مهر، غیبت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از انظار عمومی از سهشنبه هفته گذشته تاکنون، به سوژه داغ فضای مجازی بدل شده و حالا پرچم نیمهافراشته آمریکا در کاخ سفید آتش شایعات درباره شرایط جسمانی ترامپ را شعلهور کرده است.
رسانههای آمریکایی پنجم شهریور از وقوع تیراندازی در کلیسایی در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینهسوتا خبر دادند و مقامات در ادامه کشته شدن سه تن و زخمی شدن ۲۰ نفر را تایید کردند.
ترامپ بلافاصله به این حادثه تیراندازی واکنش نشان داد و دستور داد تا تمام پرچمها در ساختمانهای دولتی و پایگاههای نظامی نیمهافراشته شوند و تاکید کرد که پرچمها تا غروب ۳۱ آگوست نیمهافراشته باقی خواهند ماند. رابین وِستمن، مظنون این حادثه در جریان تیراندازی مذکور ۱۱۶ گلوله شلیک و سپس اقدام به خودکشی کرد.
چرا پرچم نیمه افراشته آمریکا خبرساز شده است؟
غیبت ترامپ از سهشنبه هفته گذشته و عدم حضور در نشستهای مطبوعاتی و رویدادهای علنی و همچنین عدم اعلام برنامهای از سوی کاخ سفید درباره حضور وی در ملأ عام در آخر هفته جاری (میلادی) به گمانهزنیها درباره شرایط جسمانی وی دامن زده است.
کاربران فضای مجازی بلافاصله به غیبت ترامپ واکنش نشان داده و برخی نوشتهاند که او از انظار عموم «ناپدید» شده است. ترامپ از زمان جلسه کابینه در روز سهشنبه، در ملأ عام ظاهر نشده؛ اتفاقی که برای کسی مثل ترامپ، غیرعادی است!
برخی پیامها در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شدهاند که ترامپ تمام دیروز را ناپدید بوده است! به نوشته «رولکال» روزنامه مستقر در واشنگتن که اخبار مربوط به «کپیتول هیل» و کنگره آمریکا را پوشش میدهد، در فهرست برنامههای ۳۰ و ۳۱ آگوست کاخ سفید نیز هیچ رویداد عمومی برای وی به چشم نمیخورد و این موضوع ظاهراً به شایعات دامن زده است.
در بحبوحه گمانهزنیها و شایعات، جیدیونس، معاون ترامپ به «یواسای تودی» گفت «اتفاقی که برای ترامپ افتاده، وحشتناک و او (ونس) آماده جانشینی ترامپ است!»
ونس با اشاره به کبودی دست چپ ترامپ که به سوژه فضای مجازی بدل شده است، گفت: بله، اتفاقات ناگواری رخ داده است. اما اطمینان دارم که رئیس جمهور ایالات متحده در شرایط خوبی قرار دارد و قصد دارد تا باقیمانده دوران ریاست جمهوریاش را سپری کند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد. و اگر گوش «شیطان» کر، مسئله هولناکی در کار باشد، نمیتوانم دوره آموزش حین خدمتی بهتر از ۲۰۰ روز گذشته را برای خودم تصور کنم.
ترامپ ۷۹ سال دارد و در زمان ادای سوگند در مراسم تحلیفش در ژانویه، مسنترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب گرفت که سوگند یاد میکند. پس از آنکه کاخ سفید ماه گذشته اعلام کرد که ترامپ به دلیل تورم پا و کبودی دست تحت آزمایش قرار گرفته است، وضعیت سلامتی وی برجسته شد.
کاخ سفید کبودی دست ترامپ را ناشی از «آسیب جزئی به بافت دست به دلیل دست دادن مداوم با مقامات و همچنین مصرف دائمی آسپرین» توصیف کرده است.
