به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی شکاری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه کلاس‌های اوقات فراغت مرکز دارالقرآن خاتم‌البنین آموزش و پرورش و نشست اعضای شورای قرآنی شهرستان بردسکن، بر ضرورت توجه به بُعد عملی قرآن در کنار آموزش تلاوت و حفظ تأکید کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بردسکن با بیان اینکه صرف دانستن خوبی‌ها و بدی‌ها کافی نیست، بیان کرد: ارزش حقیقی قرآن زمانی محقق می‌شود که باور و یقین به دستورات آن در رفتار و زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند.

وی افزود: فعالان قرآنی باید علاوه بر تلاوت و حفظ، سبک زندگی خود را با آیات قرآن تطبیق دهند تا این کتاب الهی چراغ هدایت و مایه آرامش آنان باشد.

شکاری طرح «زندگی با آیه‌ها» را نمونه‌ای ارزشمند از پیوند قرآن با سبک زندگی معرفی کرد و گفت: لحظه‌به‌لحظه زندگی انسان، از گفتار و رفتار تا روابط اجتماعی، باید با آموزه‌های قرآنی هماهنگ باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بردسکن از حافظان، قاریان، دانش آموزان و مسئولان فرهنگی خواست تا در کنار فعالیت‌های آموزشی و برنامه‌های قرآنی، عمل به قرآن را نیز در اولویت کاری خود قرار دهند.