به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول فتحیه شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد براساس برنامههای اعلامشده از سوی ادارهکل حرکت کرده و در بسیاری از شاخصهای فرهنگی و دینی در زمره شهرستانهای پیشتاز استان قرار دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد بیان کرد: شهرستان خلیلآباد عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است با همراهی مردم و مسئولان، برنامههای فرهنگی را بهصورت گسترده اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه برخی مردم تنها فعالیت تبلیغات اسلامی را در اعزام روحانی به روستاها میبینند، افزود: در کنار این فعالیتها، برنامههای فرهنگی و اجتماعی متعددی در شهرستان اجرا شده است و بهعنوان نمونه، طرح ملی «زندگی با آیهها» با اجرای برنامههای متنوع و تشکیل گروههای مردمی فعال در خلیلآباد، نتایج بسیار خوبی به همراه داشته و این شهرستان در اجرای آن دارای پروندهای درخشان است.
فتحیه با بیان اینکه نگاه اصلی نمایندگی تبلیغات اسلامی در خلیلآباد اجرای برنامههای فرهنگی در سطح شهرستان است، گفت: برگزاری برنامههای ایام غدیر، محرم و ماه مبارک رمضان جلوهای از خدمات گسترده این نهاد است که با همکاری امام جمعه، فرمانداری و نقشآفرینی مردم بهخوبی تحقق یافته است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد همچنین به برگزاری جشنهای مناسبتی با حضور مردم و هیئتهای مذهبی اشاره کرد و افزود: فعال شدن بازارچه تولیدات بانوان در شهرستان یکی از اقدامات تأثیرگذار در حوزه توانمندسازی فرهنگی و اقتصادی بوده است.
