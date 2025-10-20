  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

فتحیه: طرح «زندگی با آیه‌ها» در خلیل‌آباد نتایج درخشانی به‌همراه داشت

خلیل آباد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد گفت: طرح ملی زندگی با آیه ها نتایج بسیار خوبی به همراه داشته و شهرستان خلیل آباد در اجرای آن دارای پرونده‌ای درخشان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول فتحیه شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد براساس برنامه‌های اعلام‌شده از سوی اداره‌کل حرکت کرده و در بسیاری از شاخص‌های فرهنگی و دینی در زمره شهرستان‌های پیشتاز استان قرار دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد بیان کرد: شهرستان خلیل‌آباد عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است با همراهی مردم و مسئولان، برنامه‌های فرهنگی را به‌صورت گسترده اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه برخی مردم تنها فعالیت تبلیغات اسلامی را در اعزام روحانی به روستاها می‌بینند، افزود: در کنار این فعالیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی در شهرستان اجرا شده است و به‌عنوان نمونه، طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» با اجرای برنامه‌های متنوع و تشکیل گروه‌های مردمی فعال در خلیل‌آباد، نتایج بسیار خوبی به همراه داشته و این شهرستان در اجرای آن دارای پرونده‌ای درخشان است.

فتحیه با بیان اینکه نگاه اصلی نمایندگی تبلیغات اسلامی در خلیل‌آباد اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان است، گفت: برگزاری برنامه‌های ایام غدیر، محرم و ماه مبارک رمضان جلوه‌ای از خدمات گسترده این نهاد است که با همکاری امام جمعه، فرمانداری و نقش‌آفرینی مردم به‌خوبی تحقق یافته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد همچنین به برگزاری جشن‌های مناسبتی با حضور مردم و هیئت‌های مذهبی اشاره کرد و افزود: فعال شدن بازارچه تولیدات بانوان در شهرستان یکی از اقدامات تأثیرگذار در حوزه توانمندسازی فرهنگی و اقتصادی بوده است.

