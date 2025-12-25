حجت‌الاسلام سید محمد سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه توجیهی مشترک سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌کل زندان‌های استان ویژه روحانیون و مبلغین زندان‌ها با محوریت اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» خبر داد.

مسئول آموزش اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در زندان‌های استان، جلسه توجیهی مشترکی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی ویژه روحانیون و مبلغین زندان‌ها برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جلسه در پی برگزاری نشست مشترک با مسئول فرهنگی اداره‌کل زندان‌های استان برگزار شده و هدف از آن، تبیین شیوه اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» برای جامعه زندانیان است. بر این اساس، اعزام مبلغ از سوی سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفته و مبلغین فعال در زندان‌ها پس از حضور در جلسه توجیهی، این طرح را به زندانیان آموزش خواهند داد.

سجادیان ادامه داد: در این جلسه، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» تشریح شده و آیات مصوب این طرح متناسب با فضای زندان‌ها برای تدریس و استفاده مبلغین ارائه می‌شود.

گفتنی است؛ طرح «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج مفاهیم قرآنی و نهادینه‌سازی سبک زندگی قرآنی در میان زندانیان استان خراسان رضوی اجرا می‌شود.