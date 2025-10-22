  1. استانها
نوذری: حمایت دولت از فعالیت‌های قرآنی و مسئولیت اجتماعی استمرار دارد

قزوین –استاندار قزوین بر جایگاه قرآن کریم و اهمیت فعالیت‌های قرآنی در جامعه تأکید کرد و اعلام کرد که دولت و بخش خصوصی از این فعالیت‌ها حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین شفیعی، مدیرکل امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی که در دفتر استاندار برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم به‌عنوان کتاب آسمانی و راهنمای جامعه جایگاه ویژه‌ای دارد و دولت تمام قد در حمایت از فعالیت‌های قرآنی، به ویژه تأمین و توزیع نسخ قرآن مشارکت خواهد داشت.

وی همچنین بر نقش صنایع و بخش خصوصی در تحقق مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و افزود: هم‌اکنون برخی صنایع استان از محل مسئولیت اجتماعی خود در ساخت مدارس و مراکز درمانی مشارکت دارند و تلاش می‌کنیم از همین ظرفیت برای خرید نسخ قرآن جهت توزیع در روستاها و مدارس نیز بهره‌برداری شود.

استاندار قزوین در پایان گفت: دولت با الهام از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی مسیر تقویت فعالیت‌های قرآنی و اجتماعی را پی خواهد گرفت و ما نیز همسو با این رویکرد، مشارکت و حمایت خواهیم کرد.

