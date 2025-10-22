به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین شفیعی، مدیرکل امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی که در دفتر استاندار برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم به‌عنوان کتاب آسمانی و راهنمای جامعه جایگاه ویژه‌ای دارد و دولت تمام قد در حمایت از فعالیت‌های قرآنی، به ویژه تأمین و توزیع نسخ قرآن مشارکت خواهد داشت.

وی همچنین بر نقش صنایع و بخش خصوصی در تحقق مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و افزود: هم‌اکنون برخی صنایع استان از محل مسئولیت اجتماعی خود در ساخت مدارس و مراکز درمانی مشارکت دارند و تلاش می‌کنیم از همین ظرفیت برای خرید نسخ قرآن جهت توزیع در روستاها و مدارس نیز بهره‌برداری شود.

استاندار قزوین در پایان گفت: دولت با الهام از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی مسیر تقویت فعالیت‌های قرآنی و اجتماعی را پی خواهد گرفت و ما نیز همسو با این رویکرد، مشارکت و حمایت خواهیم کرد.