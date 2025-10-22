در هفتمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، هفتمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران به ریاست سید کمالالدین میرجعفریان و دبیری حسن عباسنژاد در استانداری تهران برگزار و پس از بررسی دستورکارها، مصوباتی تصویب شد.
حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در تشریح مصوبات این نشست، با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر اجرای طرحهای کاهش، کنترل و بازیافت بخارات بنزین (کهاب) اظهار داشت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران موظف است به صورت مستمر بر روند احداث و تکمیل طرحهای کهاب در جایگاههای سوخت استان نظارت داشته باشد تا از بروز آلودگیهای تبخیری و انتشار آلایندههای فرار جلوگیری شود.
وی ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی استان موظف شدند در جلسه آتی کارگروه، گزارش اقدامات خود در زمینه مواجهه شغلی کارکنان جایگاههای بنزین و اجرای طرح کهاب را ارائه کنند.
عباس نژاد افزود: همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان، بر اساس مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، موظف شد موضوع برگزاری جلسهای برای رفع مشکل تبادل دادههای مرتبط با معاینه فنی بین پلیس راهور، شهرداری و سامانه سیمفا را از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه به مصوبات مرتبط با نوسازی ناوگان فرسوده اشاره کرد و گفت: فرمانداری تهران موظف است با تدوین برنامه زمان بندی مشخص برای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به منظور تحقق هدف اسقاط ۱۰۰ هزار دستگاه در سال، گزارش اقدامات اجرایی خود را در جلسه بعدی ارائه کند و همچنین فرمانداریهای شهرستانهای ری، اسلامشهر، قدس و شهریار نیز باید با همکاری شهرداریها و دستگاههای مرتبط از جمله صمت، محیط زیست و پلیس راهور برای اجرای برنامه اسقاط اقدام و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کنند.
عباسنژاد همچنین از برنامه ریزی برای ساماندهی فعالیتهای معدنی خبر داد و اظهار داشت: دفتر فنی استانداری تهران موظف شد با همکاری انجمن شن و ماسه، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست و فرمانداریهای پاکدشت و قدس، جلسهای به منظور ساماندهی محدودههای معدنی با هدف کنترل و کاهش انتشار گرد و غبار برگزار کند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: پلیس راهور تهران بزرگ مکلف شد نقشههای مربوط به جانمایی دوربینهای محدوده زوج و فرد، طرح ترافیک و رینگهای ترافیکی شهر تهران را تهیه و برای اجرا به شهرداری تهران ارسال کند تا این سامانهها در پایش هوشمند ترددها، به ویژه در شرایط اضطرار آلودگی هوا، مورد استفاده قرار گیرند و شهرداری تهران نیز موظف است پس از اجرایی شدن این طرحها، گزارش نتایج را به دبیرخانه ارسال و در جلسه بعدی ارائه دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر لزوم تسریع در اجرای طرح ارتقای فرآوردههای سنگین شرکت پالایش نفت تهران و پروژه گوگردزدایی تأکید کرد و اذعان داشت: ضروری است فرآیند اخذ استعلامها و مجوزهای لازم از کارگروه زیربنایی از طریق سامانه زمین تسریع و موانع احتمالی با پیگیری دفتر فنی استانداری رفع شود.
او خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد استان نیز باید ضمن نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای بازرسی معاینه فنی موتورخانههای احتراقی، گزارش مربوط را در جلسه آینده ارائه کند و همچنین شرکت گاز استان موظف است ضمن ارائه طرح جایگزینی بخاریهای پربازده، موضوع پکیج ها و معاینه فنی موتورخانهها را با هدف کاهش مصرف سوخت پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه ارسال کند.
عباس نژاد در پایان با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی عمومی در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا تصریح کرد: دانشگاههای علوم پزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان موظف شدند محتوای آموزشی در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا و کاهش مواجهه با آن تهیه کنند و صدا و سیما نیز همکاری لازم را برای پخش این برنامهها داشته باشد و همچنین شرکت گاز استان و صدا و سیما باید در خصوص اجرای پویشهای مرتبط با مصرف بهینه سوخت، از جمله کاهش دو درجهای دمای سیستمهای گرمایشی در فصول سرد، اطلاع رسانی گسترده انجام دهند.
