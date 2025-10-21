پورحیدری: گیلان ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات به بازار عراق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در دیدار با سید عقیل موسوی، رایزن بازرگانی سفارت عراق در ایران که در اتاق بازرگانی شکل گرفت گفت: صادرات گیلان در صورت نظام مند شدن مبادلات تجاری با عراق جهش خواهد یافت.

وی بر ضرورت همکاری نهادهای استانی برای تسهیل ورود کالاهای گیلانی به بازار عراق، به‌ویژه استان بصره، تأکید کرد و افزود: اکنون مبادلات تجاری انفرادی و شخصی است و برای توسعه همه جانبه و ساختار مند شدن مناسبات تجاری، مشارکت دادن اتاق‌های بازرگانی دو کشور و تولیدکنندگان بدون واسطه به بازرگانان اصلی کشور عراق به نقش آفرینی دقیق رایزنان بازرگانی نیازمندیم.

مدیرکل صمت گیلان بر اهمیت شناسایی بازارهای هدف تأکید کرد و گفت: گیلان دارای واحدهای تولیدی با ظرفیت صادراتی بالایی است که می‌توانند در بازار عراق نقش پررنگی ایفا کنند.

وی نقش اتاق بازرگانی در ایجاد ارتباطات تجاری را تسهیل‌گر دانست و افزود: باید بستری قوی برای شناسایی تجار گیلانی جهت ورود به بازار عراق فراهم شود.

به گفته پورحیدری سهم گیلان برای بازار عراق در حالت فعلی بسیار اندک است ولی ظرفیت‌های تولیدی گیلان برای صادرات به عراق فراوان است.

مدیر کل صمت گیلان در این دیدار با تشریح ظرفیت‌های موجود گفت: تولیدات صنعتی دارویی، مقاطع فولادی و قطعات خودرویی، لوازم طبی و بهداشتی، غذایی، ریسندگی، سلولزی و لوازم خانگی خرد با کیفیت گیلان آماده حضور در بازارهای عراق هستند.

تیمور پورحیدری ضمن ابراز علاقه‌مندی جهت صادرات تولیدات گیلانی به کشور عراق، تصریح کرد: بر اساس اشتراکات دینی و فرهنگی و ذهنیت مطلوب تاریخی؛ هم اکنون انواع چای، ماشین آلات صنایع غذایی، رادیاتور، پکیج و کولر، کاشی و سرامیک و انواع کابل و مفتول مسی از گیلان به بصره و شمال عراق صادر می‌شود که لازم است این میزان به شکل نظام مند از تجارت فردی به تجارت رسمی گسترده تبدیل گردد.

تعهد سفارت عراق به تقویت روابط دوجانبه

در ادامه این دیدار؛ سید عقیل موسوی، رایزن بازرگانی عراق، ضمن تأیید ظرفیت‌های صادراتی گیلان، به تسهیل تردد عراقی‌ها به استان از طریق خطوط پروازی مستقیم جدید اشاره کرد. وی متعهد شد: تلاش خواهیم کرد تا روابط اتاق‌های بازرگانی کشور عراق با استان گیلان به طور جدی تقویت شود و شاهد رونق تجاری میان تجار دو استان بصره و گیلان باشیم.

وی ضمن دعوت از صنعتگران و تجار گیلانی، تأکید کرد: استان بصره بعنوان مرکز ثقل تجاری کشور عراق می‌تواند مقصد جالبی برای توسعه روابط تجاری در ابتدای کار باشد ولی نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک و نشست‌های ویژه هست که هماهنگی آن امکانپذیر است.

این نشست با توافق بر پیگیری مراحل عملیاتی برای برقراری ارتباطات تجاری هدفمند به کار خود پایان داد.