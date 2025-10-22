به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز پرستار اعلام کرد: در جلسات متعدد با وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، موافقت اولیه برای ایجاد دانشکده داروسازی در استان اخذ شده است.

به گفته وی، پس از بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از زیرساخت‌های لازم، صدور مجوز رسمی تا پیش از پایان سال انجام خواهد شد و از سال آینده نخستین دوره پذیرش دانشجوی داروسازی در ایلام آغاز می‌شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: در بودجه سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده اعتبارات عمرانی استان ۲۸۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دانشگاه‌ها و مراکز درمانی پیش‌بینی شده است.

همتی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پرداخت در حوزه سلامت گفت: تعرفه و درآمد پرستاران و پزشکان باید متناسب با خدمات آنان بازنگری شود تا با واقعی شدن قیمت‌ها، زمینه حذف رانت و فساد فراهم شود و امکان پرداخت بهتر حقوق کارکنان بخش درمان ایجاد گردد.