ظرفیت پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ با هدف تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.

کارنامه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از ۲۰ مهرماه منتشر شد. انتخاب رشته این آزمون هم همزمان از یکشنبه ۲۰ مهر آغاز شد و داوطلبان تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که دارای نقص مدرک هستند، می‌توانند تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۲ مهر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریه‌ای به شرح جدول زیر است. داوطلبان بر اساس این جدول ابتدا انتخاب‌های خود را مشخص و سپس در زمان مقرر، نسبت به تکمیل فرم مربوطه در سایت اقدام کنند.

جدول ظرفیت پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ (به ترتیب رشته تخصصی)

رشته دانشگاه‌های علوم پزشکی پذیرنده ظرفیت ارتودانتیکس اصفهان.اهواز . بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . شاهد. زاهدان. شهید بهشتی. شیراز. قزوین. کرمان. گیلان. مشهد. همدان. یزد ۴۱ نفر اندودانتیکس اصفهان. اهواز. بابل. بیرجند. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . زاهدان. شاهد. شهید بهشتی. شیراز. قزوین. کرمان. مشهد. همدان. یزد. بقیه الله ( عج ). ارتش ۴۸ نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت اصفهان. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . زاهدان. شاهد. شهید بهشتی. شیراز. کرمان. مشهد. همدان. یزد ۳۸ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت اصفهان. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . شهید بهشتی. شیراز. مشهد. همدان. یزد ۲۳ نفر پروتزهای دندانی اصفهان. اهواز. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . شاهد. شهید بهشتی. شیراز. قزوین. کرمان. گیلان. مشهد. همدان. یزد. بقیه الله ( عج ) ۴۴ نفر پریودانتیکس اصفهان. اهواز. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . زاهدان. شاهد. شهید بهشتی. شیراز. قزوین. کرمان. گیلان. مشهد. همدان. یزد. بقیه الله ( عج ) ۴۴ نفر جراحی دهان و فک و صورت اصفهان. اهواز. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . زاهدان. شهید بهشتی. کرمان. گیلان. مشهد. همدان. یزد. بقیه الله ( عج ) ۵۰ نفر دندانپزشکی ترمیمی اصفهان. اهواز. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . زاهدان. شاهد. شهید بهشتی. شیراز. قزوین. کرمان. گیلان. مشهد. همدان. یزد ۴۵ نفر دندانپزشکی کودکان اصفهان. اهواز. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . زاهدان. شاهد. شهید بهشتی. شیراز. قزوین. کرمان. مشهد. همدان. یزد ۴۰ نفر رادیولوژی دهان و فک و صورت اصفهان. اهواز. بابل. تبریز. تهران. دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان . شهید بهشتی. شیراز. گیلان. مشهد. همدان. یزد ۲۷ نفر جمع - ۴۰۰ نفر

جدول اعلام نیاز آموزشی و درمانی تعهدات قانون اصلاح بند ٣ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی «تعهد خاص» در سال ۱۴۰۴ (مربوط به متقاضیان پذیرش بومی) در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ نیز منتشر شده است.

جدول اعلام نیاز آموزشی و درمانی تعهدات قانون در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴

رشته تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی پذیرنده دارای تعهد خاص ظرفیت مجموع اندودانتیکس ایلام. بندرعباس. بوشهر. خراسان جنوبی. زاهدان. کهکیلویه و بویراحمد. گلستان. مرکزی ۹ نفر ارتودانتیکس بندرعباس. خراسان جنوبی. کهکیلویه و بویراحمد. لرستان. مرکزی ۵ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت آذربایجان غربی. اردبیل. ایلام. بندرعباس. بوشهر. خراسان جنوبی. خراسان شمالی. زابل. زاهدان. زنجان. قزوین. کاشان. کرمانشاه. کهکیلویه و بویراحمد. گیلان. لرستان. مرکزی ۱۷ نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت ایلام. بندرعباس. بوشهر. زابل. زاهدان. زنجان. کاشان. کرمانشاه. کهکیلویه و بویراحمد. لرستان ۱۰ نفر پروتزهای دندانی ایلام. بندرعباس. چهارمحال و بختیاری. خراسان جنوبی. خراسان شمالی. رفسنجان. قم. کرمانشاه. گلستان. لرستان. مرکزی ۱۴ نفر پریودانتیکس ایلام. بندرعباس. بوشهر. کهکیلویه و بویراحمد. گلستان. لرستان ۷ نفر جراحی دهان و فک و صورت اردبیل. ایلام. بندرعباس. بوشهر. خراسان جنوبی. خراسان شمالی. زاهدان. زنجان. سمنان. کرمان. کهکیلویه و بویراحمد. گلستان. لرستان. مرکزی ۱۶ نفر دندانپزشکی ترمیمی خراسان جنوبی. خراسان شمالی. سمنان. کرمانشاه. کهکیلویه و بویراحمد. لرستان ۷ نفر دندانپزشکی کودکان ایلام. خراسان جنوبی. زاهدان. کرمانشاه ۵ نفر رادیولوژی دهان و فک و صورت ایلام. چهارمحال و بختیاری. خراسان جنوبی. خراسان شمالی. زاهدان. سمنان. کرمان. کرمانشاه. مرکزی ۹ نفر جمع - ۹۹ نفر

بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی، میزان تعهدات پذیرفته شدگان طبق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین می‌شود و قابل خرید یا جابجایی نیست. تذکر مهم: با صلاحدید دانشگاه علوم پزشکی محل تعهد، انجام تعهدات به صورت کادر آموزشی یا درمانی خواهد بود.

ظرفیت اضافه و حذف: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال جاری در رشته اندودانتیکس دارای ۲ نفر ظرفیت پذیرش است. همچنین ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رشته جراحی دهان و فک و صورت صفر شد.