نیکونهاد:پویش ملی سلامت دهان و دندان در ایلام آغاز شد

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی سلامت دهان و دندان با هدف فرهنگسازی بهداشت دهان و پیشگیری از پوسیدگی دندانها در بین دانشآموزان، از نوزدهم مهرماه در مدارس استان آغاز شده و بهمدت یک هفته در سراسر ایلام ادامه دارد.
وی بیان کرد: در این برنامه، کارشناسان بهداشت با زبان گویشی و کودکانه به دانشآموزان آموزش دادند که پس از خوردن شکلات باید دندانهای خود را مسواک بزنند تا از پوسیدگی و نیاز به درمانهای دردناک مانند کشیدن دندان پیشگیری شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: سلامت دهان و دندان بخشی مهم از سلامت عمومی بدن است؛ چراکه دهان بهعنوان ورودی بدن نقش حیاتی در زیبایی چهره و آغاز فرآیند گوارش دارد. وی افزود: پویش سلامت دهان و دندان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و ادارهکل آموزش و پرورش استان در تمام مدارس ایلام آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.
نیکونهاد با تأکید بر ضرورت آموزش و پیشگیری از سنین پایین گفت: توجه به بهداشت دهان و دندان در کودکان، نخستین گام در ارتقای سلامت جامعه و کاهش هزینههای درمانی در آینده است.
