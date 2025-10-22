مولوی: ۲۳۵ خودروی سنگین متخلف در اصفهان توقیف شد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح کنترل تخلفات خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی استان اصفهان مأموران پلیس راه ضمن کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای اصلی و فرعی استان، موفق به شناسایی و برخورد با یک هزار و ۸۶۵ مورد تخلف رانندگی در ناوگان باربری شدند.

وی با اشاره به توقیف ۲۳۵ دستگاه خودرو سنگین ابراز کرد: رانندگان این خودروها مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند و ۱۳ جلد گواهینامه نیز از این رانندگان اخذ و توقیف شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح‌های کنترلی و نظارتی، ضمن افزایش احساس مسئولیت رانندگان، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و پیشگیری از وقوع سوانح ناگوار دارد.

سرهنگ مولوی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک، خستگی و خواب‌آلودگی در حین رانندگی پرهیز کرده و ایمنی خود و سایر کاربران جاده را تضمین کنند.