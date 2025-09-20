  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

توقیف سمند با خلافی ۵۲ میلیون تومانی در جاده‌های اصفهان

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف  خودروی سواری سمند در محورهای برون‌شهری استان خبر داد و گفت: میزان خلافی این خودرو به بیش از ۵۲ میلیون تومان رسیده بود.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه در جریان کنترل خودروهای عبوری در محورهای برون‌شهری، یک دستگاه خودروی سواری سمند را به دلیل خلافی سنگین متوقف و توقیف کردند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از تخلفات ثبت‌شده برای این خودرو مربوط به سرعت غیرمجاز و سبقت‌های غیرمجاز بوده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین رانندگی، خاطرنشان کرد: رانندگان باید با پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی و پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز، علاوه بر پیشگیری از توقیف خودرو، در ارتقای ایمنی جاده‌ها نقش‌آفرین باشند.

