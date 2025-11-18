سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه شاهینشهر کاشان، حین اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی باربری در محور مورچهخورت، یک دستگاه کامیون کشنده را توقیف کردند که رانندگی آن برعهده نوجوانی ۱۵ ساله بود.
وی با تأکید بر اینکه هدایت وسایل نقلیه سنگین نیازمند آموزش حرفهای و داشتن گواهینامه تخصصی است، افزود: سپردن چنین وسایلی به افراد کمسنوسال، خطری جدی برای خود فرد، سرنشینان و سایر کاربران جاده محسوب میشود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان اظهار کرد: این اقدام میتوانست زمینهساز بروز حادثهای ناگوار شود اما با هوشیاری مأموران از وقوع هر سانحه جلوگیری شد و خودرو برای طی مراحل قانونی توقیف گردید.
سرهنگ مولوی با هشدار به خانوادهها گفت: به هیچ عنوان نباید اجازه استفاده از وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه داده شود، زیرا رانندگی با ناوگان سنگین یک مسئولیت تخصصی است و کوچکترین خطا میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: پلیس راه با جدیت با اینگونه تخلفات برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند.
