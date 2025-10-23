«مأموریت پیچیده»؛ هدف معاون ترامپ از سفر به اراضی اشغالی چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، در پی سفر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا به تلآویو، منابع آگاه با اشاره به ۳ سناریوی احتمالی برای سرنوشت آتشبس غزه اعلام کردند که سرنوشت جنگ بیش از هر چیزی وابسته به موضع واشنگتن است.
مأموریت معاون ترامپ در اراضی اشغالی
بر اساس این گزارش، حتی جدیت احتمالی آمریکا در جلوگیری از بازگشت به جنگ، تضمین کننده عدم تشدید اوضاع نیست و شانس موفقیت همچنان محدود است؛ مگر اینکه رژیم صهیونیستی تمایل واقعی خود را برای دادن امتیازات اساسی نشان دهد که با توجه به محاسبات امنیتی و سیاسی تل آویو، این امر بعید به نظر میرسد.
منابع آگاه تاکید کردند که البته با این وجود نمیتوان درباره فروپاشی فوری آتش بس صحبت کرد، بلکه شواهد حاکی از تشدید تدریجی اوضاع از طریق درگیریهای متناوب و نقض آتش بس است که توافق را در آستانه فروپاشی نگه میدارد، اما آن را به طور کامل از بین نمیبرد.
به نوشته الاخبار ادامه آتشبس دیگر به اراده هر دو طرف یعنی حماس و رژیم صهیونیستی وابسته نیست، بلکه به فشار مستقیم و مداومِ اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد که ادامه آتشبس را به عنوان یک منفعت استراتژیک ضروری برای پیشبرد دیدگاه و منافع خود پس از جنگ در غزه میبیند.
با این حال، سفر ونس نه تنها با هدف جلوگیری از فروپاشی آتشبس از طریق فشار سیاسی فوری انجام شد، بلکه وی به یک هدف استراتژیک نیز چشم دوخت که همان «تعیین میز مذاکره برای مرحله بعدی توافق آتش بس، بعد از تکمیل تحویل اجساد اسرای صهیونیستی» است.
۳ شرط پیچیده آتش بس ترامپ
در همین حال هدف اعلام شده دولت ترامپ، پایدار نگه داشتن وضعیت فعلی برای رسیدن به یک چشم انداز جامع در غزه بر مبنای سه محور دشوار است: خلع سلاح حماس، که پیچیدهترین شرط است و نیز استقرار نیروی امنیتی بینالمللی در نوار غزه، که به همان اندازه خلع سلاح حماس دشوار است.
با این حال، موانع پیش روی مأموریت آمریکا بسیار زیاد و متعدد به نظر میرسد که به صورت بالقوه چشمانداز واشنگتن برای دوره بعد از جنگ را تقریباً غیرممکن میکند. این امر به ویژه با توجه به اینکه حماس داوطلبانه سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت، صادق است. زیرا سلاح منبع مشروعیت، قدرت و موجودیت آن است.
روشن است که رژیم صهیونیستی هرگونه حضور سیاسی برای حماس در غزه را هم نمیپذیرد و خواستار حذف کامل این جنبش است. علاوه بر آن، نوار غزه از نظر انسانی در وضعیتی فاجعه بار به سر میبرد و حجم ویرانیها غیر قابل تصور است و زیرساختها به طور کامل نابود شدهاند. بنابراین اجرای هرگونه توافقی در عمل بسیار دشوار است.
۳ سناریو برای سرنوشت آتش بس در غزه
در این زمینه منابع آگاه ۳ سناریوی احتمالی را برای مرحله بعدی ترسیم میکنند:
ادامه وضعیت موجود
ایالات متحده برای جلوگیری از فروپاشی آتشبس فشار وارد میکند، حماس به آرامی اجساد اسرای به هلاکت رسیده صهیونیستی را که در مناطق مختلف پراکنده هستند، تحویل میدهد و تل آویو بسته به شرایط داخلی، گذرگاه رفح را تا حدی باز یا بسته میکند.
در همین حال، درگیریها، هرچند محدود، در امتداد خط تماس ادامه مییابد، بدون اینکه آتشبس به طور کامل شکسته شود. در چنین سناریویی، هیچ مذاکره واقعی نمیتواند صورت گیرد و هیچ چشماندازی برای دوره پس از جنگ نمیتوان ارائه داد.
بازگشت به جنگ
علیرغم تمایل آشکار رژیم صهیونیستی برای از سرگیری جنگ علیه نوار غزه، اما تصمیم برای این کار اساساً بستگی به این رژیم ندارد، بلکه وابسته به موضع آمریکاست که میتواند به تلآویو چراغ سبز بازگشت به جنگ را بدهد یا آن را مهار کند.
تفاهم محدود تحت نظارت ایالات متحده
در این سناریو، طرفین گامهای حسابشدهای را در رابطه با «روز بعد از توافق» برمیدارند. چنین سناریویی نه یک راه حل و نه حتی یک توافق، بلکه یک مدیریت سازمان یافته از اختلاف است.
نتیجهای که میتوان حاصل کرد این است که جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به پایان نرسیده؛ بلکه این جنگ نه با تصمیم فلسطین یا رژیم اشغالگر صهیونیستی، بلکه با تصمیم آمریکا به حالت تعلیق درآمده و کمترین چیزی که میتوان در مورد وضعیت فعلی گفت، این است که جنگ با «تنفس مصنوعی» ارائه شده، همچنان ادامه دارد.
