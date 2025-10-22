به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر اظهار کرد: مدارس خیرساز، با استانداردهای روز آموزشی ساخته شده و با تجهیزاتی مدرن، زمینه مناسبی برای تربیت نسل آیندهساز کشور فراهم میکنند.
وی افزود: افتتاح همزمان این مدارس، تأکیدی بر عزم دولت در بهبود کیفیت آموزش است و انتظار میرود با بهرهبرداری از آنها، شاهد ارتقای شاخصهای آموزشی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان در استان باشیم.
زندیه وکیلی با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی و نقش خیران در توسعه مدرسهسازی تصریح کرد: خیران با همت، اراده و روحیه نوعدوستی خود در راستای پیشرفت نظام آموزشی کشور گام برداشتهاند.
وی ادامه داد: توجه به آموزش و پرورش دانشآموزان باید به عنوان یک مسئولیت جمعی در نظر گرفته شود و همه دستگاههای اجرایی موظف به مشارکت فعال در این حوزه هستند.
استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت فضای سبز در محیطهای آموزشی، از تخصیص بخشی از منابع مخزن آب اراک برای ایجاد فضاهای سبز در مدارس خبر داد و گفت: فضای سبز آموزشی علاوه بر حمایت از سلامت روانی دانشآموزان، به تربیت نسلی دوستدار محیط زیست نیز کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه ۶۷ واحد آموزشی جدید تا کنون در استان مرکزی به بهرهبرداری رسیده است افزود: مدرسه باید محل ترویج ارزشهای انسانی و مسئولیتپذیری اجتماعی باشد چراکه اهمیت مدرسه تنها در ساختمان و تجهیزات نبوده بلکه در پرورش روحیه تعاون است.
