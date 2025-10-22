  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

نهضت توسعه عدالت آموزشی با ۷۷۰۰ طرح مدرسه‌سازی در کشور آغاز شد

اراک- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از آغاز ۷۷۰۰ طرح مدرسه‌سازی در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: از این تعداد ۲ هزارو ۴۰۰ پروژه در مهر امسال به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن خانمحمدی ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر در اراک اظهار کرد: در حوزه نوسازی مدارس و پروژه‌های نهضتی، استان‌ها بر اساس شمار دانش‌آموزان و وضعیت موجود در اولویت قرار دارند و مرکزی نیز با عملکرد مطلوب خود در این زمینه، در مسیر پیشرفت قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز ۷۷۰۰ طرح مدرسه‌سازی توسعه عدالت آموزشی در کشور، افزود: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، امید است تمامی این پروژه‌ها تا مهر سال آینده به پایان برسد و مدارس جدید به دانش‌آموزان تحویل داده شود.

خانمحمدی تصریح کرد: ۶۱ درصد از پروژه‌ها با مشارکت مردم و خیران به بهره‌برداری رسیده است که این روند رو به رشد به‌واسطه حضور مستمر رئیس‌جمهور در جلسات خیران و ترغیب شرکت‌ها و مؤسسات برای مشارکت در پروژه‌های مدرسه‌سازی بوده است.

وی ادامه داد: استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین نیاز به نوسازی مدارس دارند و تقریباً ۵۰ درصد از کل پروژه‌های مدرسه‌سازی کشور در این استان‌ها متمرکز است.

خانمحمدی تأکید کرد: این استان‌ها به دلیل وضعیت خاص خود در زمینه تعداد دانش‌آموزان و شرایط زیرساختی، در اولویت اقدامات نوسازی قرار دارند.

حمایت خیرین از مدرسه‌سازی، مسیر پیشرفت دستاوردهای علمی کشور را هموار می‌کند

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: خیران با مشارکت در ساخت و تجهیز مدارس، علاوه بر بهبود وضعیت فیزیکی محیط‌های آموزشی در ارتقای کیفیت علمی و آموزشی نسل جوان کشور نیز نقش اساسی و تأثیرگذاری ایفا می‌کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، شاهد افزایش پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی بوده‌ایم که این موفقیت، نتیجه مستقیم تلاش‌های خیران در بهبود شرایط آموزشی و فراهم کردن محیط‌های مناسب برای تحصیل است.

خانمحمدی با اشاره به اینکه حمایت خیران از مدرسه‌سازی، مسیر پیشرفت دستاوردهای علمی کشور را هموار می‌کند تصریح کرد: کار خیر تنها به زمان حال محدود نمی‌ماند بلکه تأثیرات آن در شکل‌گیری آینده‌ای روشن برای کشور کاملاً مشهود است.

وی ادامه داد: این تأثیر در موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان نمایان است که در رشته‌های مختلفی همچون پزشکی، مهندسی، دندانپزشکی و داروسازی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تاکید کرد: افتتاح و تأسیس مدارس، علاوه بر ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، به عنوان یک سنت حسنه، برکات مادام‌العمر برای نسل‌های آینده ایجاد می‌کند.

وی افزود: امید است با حمایت مستمر خیران و همکاری همه مسئولان، بتوانیم در حوزه آموزش و پرورش به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابیم و شرایطی فراهم کنیم که تمامی دانش‌آموزان در فضایی مناسب و با کیفیت به تحصیل ادامه دهند.

