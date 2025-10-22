به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن خانمحمدی ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر در اراک اظهار کرد: در حوزه نوسازی مدارس و پروژه‌های نهضتی، استان‌ها بر اساس شمار دانش‌آموزان و وضعیت موجود در اولویت قرار دارند و مرکزی نیز با عملکرد مطلوب خود در این زمینه، در مسیر پیشرفت قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز ۷۷۰۰ طرح مدرسه‌سازی توسعه عدالت آموزشی در کشور، افزود: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، امید است تمامی این پروژه‌ها تا مهر سال آینده به پایان برسد و مدارس جدید به دانش‌آموزان تحویل داده شود.

خانمحمدی تصریح کرد: ۶۱ درصد از پروژه‌ها با مشارکت مردم و خیران به بهره‌برداری رسیده است که این روند رو به رشد به‌واسطه حضور مستمر رئیس‌جمهور در جلسات خیران و ترغیب شرکت‌ها و مؤسسات برای مشارکت در پروژه‌های مدرسه‌سازی بوده است.

وی ادامه داد: استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین نیاز به نوسازی مدارس دارند و تقریباً ۵۰ درصد از کل پروژه‌های مدرسه‌سازی کشور در این استان‌ها متمرکز است.

خانمحمدی تأکید کرد: این استان‌ها به دلیل وضعیت خاص خود در زمینه تعداد دانش‌آموزان و شرایط زیرساختی، در اولویت اقدامات نوسازی قرار دارند.

حمایت خیرین از مدرسه‌سازی، مسیر پیشرفت دستاوردهای علمی کشور را هموار می‌کند

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: خیران با مشارکت در ساخت و تجهیز مدارس، علاوه بر بهبود وضعیت فیزیکی محیط‌های آموزشی در ارتقای کیفیت علمی و آموزشی نسل جوان کشور نیز نقش اساسی و تأثیرگذاری ایفا می‌کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، شاهد افزایش پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی بوده‌ایم که این موفقیت، نتیجه مستقیم تلاش‌های خیران در بهبود شرایط آموزشی و فراهم کردن محیط‌های مناسب برای تحصیل است.

خانمحمدی با اشاره به اینکه حمایت خیران از مدرسه‌سازی، مسیر پیشرفت دستاوردهای علمی کشور را هموار می‌کند تصریح کرد: کار خیر تنها به زمان حال محدود نمی‌ماند بلکه تأثیرات آن در شکل‌گیری آینده‌ای روشن برای کشور کاملاً مشهود است.

وی ادامه داد: این تأثیر در موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان نمایان است که در رشته‌های مختلفی همچون پزشکی، مهندسی، دندانپزشکی و داروسازی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تاکید کرد: افتتاح و تأسیس مدارس، علاوه بر ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، به عنوان یک سنت حسنه، برکات مادام‌العمر برای نسل‌های آینده ایجاد می‌کند.

وی افزود: امید است با حمایت مستمر خیران و همکاری همه مسئولان، بتوانیم در حوزه آموزش و پرورش به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابیم و شرایطی فراهم کنیم که تمامی دانش‌آموزان در فضایی مناسب و با کیفیت به تحصیل ادامه دهند.