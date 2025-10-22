به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر اظهار کرد: مدرسهسازی یکی از اقدامات کلیدی و مؤثر در رشد و پیشرفت کشور است که تحول در نظام آموزشی و در نهایت توسعه ملی را به همراه دارد.
وی افزود: این اقدامات، بهویژه در هفته بزرگداشت و سالروز روز امیرکبیر، صدراعظم شهید ایران که به مدت سه سال و دو ماه و ۲۸ روز در دوران قاجار مسئولیت داشت، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ابراهیمی تصریح کرد: امیرکبیر با تأسیس دارالفنون، گامی مهم در پیشرفت کشور برداشت و این مدرسه به عنوان بنیانگذار تحولی عظیم در عرصه علم و دانش ایران شناخته شد.
وی ادامه داد: اگر در آن دوران شاهان بیکفایت قاجاری و افراد نادان حاکم نمیبودند، ایران همانند ژاپن با سرعت بیشتری پیشرفت میکرد و بسیاری از فرصتهای تاریخی از دست نمیرفت.
ابراهیمی تاکید کرد: خیران مدرسهساز در استان مرکزی، به ویژه حاج علی فخاری، ستارههای درخشان این عرصه هستند که سهم بسزایی در تحول آموزشی دارند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان مرکزی همواره یکی از استانهای اثرگذار در عرصههای مختلف فرهنگی و علمی کشور بوده و در حوزه مدرسهسازی نیز از ظرفیتهای ویژهای برخوردار است.
وی افزود: با توجه به این تلاشها یقین دارم که افقهای پیشرفت و توسعه در زمینههای مختلف، نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی نیز ترسیم خواهد شد.
ابراهیمی تاکید کرد: دانش آموزان بایستی به خوبی درس بخوانند و با علم و دانش، آیندهسازان این کشور باشند چراکه سلاح علم و ایمان دانش آموزان، ایران را به جایگاههای بلندتری خواهد رساند.
وی گفت: توجه بیشتر به حوزه آموزش و پرورش و ادامه حمایت از پروژههای مدرسهسازی در استان مرکزی مورد تاکید است.
