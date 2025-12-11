به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی بعد از ظهر پنجشنبه در آئین بهرهبرداری از آموزشگاه ۹ کلاسه خیر ساز در تفرش اظهار کرد: مدرسهسازی به یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم تبدیل شده و توسط اعضای مجمع خیرین مدرسهساز بهطور فعال دنبال میشود.
وی افزود: روزانه چندین مدرسه توسط خیران در استانها افتتاح میشود که این امر بیانگر اراده و عزم جدی در حوزه مدرسهسازی است.
خانمحمدی تصریح کرد: خیران نیک با انگیزهای خالصانه و عشق به آموزش، مدارس را تأسیس میکنند و در نهایت تنها پاداش آنها لبخند و شادی دانشآموزان است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ویژهای که استاندار مرکزی برای مدرسهسازی قائل است انتظار میرود در این دوره مسئولیت، تحولات چشمگیری در این حوزه رخ دهد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تاکید کرد: اینخیر مدرسهساز به یاد پدر و به نام مادر خود اقدام به تأسیس مدارس میکنند که تجربهای شیرین و ارزشمند است.
وی افزود: خیران مدرسهساز همواره با اشتیاق و دلسوزی در کنار ما قرار دارند و اشک شوق آنان در مراسمها گواهی بر محبت و علاقهمندی عمیق آنها به این قشر ارزشمند جامعه است.
خانمحمدی گفت: پیمانکاران پروژهها با وجود محدودیتها و مشکلات مالی، موفق شدند تمامی مراحل پروژه را با کیفیت مناسب به اتمام برسانند.
معاون وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد: مدرسهسازی یک فعالیت نیکوکارانه است که علاوه بر ارزشهای مادی، از جنبههای معنوی، فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت زیادی برخوردار است و توجه ویژه به مدرسهسازی ضرورتی اساسی برای پیشرفت کشور خواهد بود.
وی افزود: دستاوردهای کنونی حاصل تلاشهای معلمان و دانشآموزان این دیار است و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.
