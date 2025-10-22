توزیع بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع اظهار کرد: از مجموع این رقم، حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین حدود ۳۴ میلیارد ریال از محل این عوارض به مناطق عشایری استان تخصیص یافته که این رقم نیز رشد ۲۴ درصدی داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: در حوزه ورزش و جوانان، بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست امسال پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.

موسوی صانع با اشاره به نقش مالیات بر ارزش افزوده در ارتقای خدمات عمومی گفت: حوزه بهداشت و درمان استان نیز از این محل بیش از ۷ هزار میلیارد ریال دریافت کرده که بیانگر ۲۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای خدمات عمومی اختصاص می‌یابد که این سیاست، زمینه‌ساز تأمین منابع پایدار برای توسعه شهری و روستایی در سطح استان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، عوارض مالیات بر ارزش افزوده وصول‌شده در هر منطقه، صرفاً در همان شهر یا روستا هزینه می‌شود و این موضوع بیانگر نقش مؤثر مشارکت شهروندان در توسعه محل سکونت خود است.

وی در پایان یادآور شد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته که از این میزان، ۴ درصد به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز می‌شود تا در راستای توسعه و آبادانی استان قزوین هزینه شود.