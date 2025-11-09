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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

روسیه یک منطقه در زاپروژیا را تصرف کرد

روسیه یک منطقه در زاپروژیا را تصرف کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آزادسازی شهرک «ریبنویه» در منطقه زاپروژیا را تکمیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی‌های خود، یک شهرک دیگر در منطقه زاپروژیا را تصرف کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه گزارش داد: در نتیجه اقدامات قاطع یگان‌های شرق، شهرک ریبنویه در منطقه زاپروژیا آزاد شد.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: تأسیسات انرژی پشتیبانی کننده مجموعه‌ی نظامی-صنعتی اوکراین مورد هدف قرار گرفت. همچنین، ۶ حمله نیروهای مسلح اوکراین از منطقه خارکیف با هدف شکستن حلقه محاصره دفع شده است.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین فروند پهپاد اوکراینی را نیز طی شب گذشته بر فراز چند منطقه رهگیری و منهدم کردند.

کد مطلب 6650479

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    نظرات

    • ام IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      یک دلقک به این حد دشمن سرسخت روسها میخواهد تا آخرین اوکراینی آخرین سرباز پیرمرد بجنگد،،هیچ سودی ندارد باید اوکراین را تحویل بدهی اوکراین زمین شرق است نه غرب

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