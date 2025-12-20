  1. بین الملل
اوکراین: در حمله به فرودگاه نظامی روسیه، ۲ جنگنده منهدم شدند!

سرویس امنیت دولتی اوکراین در بیانیه ای ادعا کرد: پهپادهای دوربرد متعلق به مرکز عملیات ویژه «آلفا» با حمله به فرودگاه نظامی «بلبک»، ۲ جنگنده را منهدم کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، پهپادهای دوربرد متعلق به مرکز عملیات ویژه «آلفا» وابسته به سرویس امنیت دولتی اوکراین (SBU) ۲ فروند هواپیمای سوخو- ۲۷ را در فرودگاه نظامی «بلبک» (Belbek) روسیه در کریمه هدف قرار دادند.

سرویس امنیت دولتی اوکراین در کانال تلگرام خود در این خصوص ادعا کرد: این سرویس ۲ فروند هواپیمای سوخ و-۲۷ روسی را در فرودگاه «بلبک» هدف قرار داد… یکی از هواپیماها با مهمات کامل در مسیر حرکت قرار داشت و آماده پرواز جنگی بود که منهدم شد.

در بیانیه صادره از سوی سرویس امنیت دولتی اوکراین آمده است: هزینه تخمینی هر ۲ هواپیما حدود ۷۰ میلیون دلار است.

اینترفکس مدعی شد: برج مراقبت نیز مورد اصابت قرار گرفته است که می‌تواند سازماندهی و کنترل پروازها در این فرودگاه را پیچیده کند. این دومین حمله موفقیت‌آمیز سرویس امنیت دولتی اوکراین به فرودگاه بلبک در روزهای اخیر است. در ۱۸ دسامبر، پهپادهای این سرویس به تجهیزات روسی به ارزش صدها میلیون دلار در این فرودگاه حمله کردند: ۲ رادار Nebo-SVU، یک رادار ۹۲N۶ از سامانه پدافند هوایی S-۴۰۰ Triumph، یک سامانه پدافند هوایی Pantsir-S۲ و یک هواپیمای MiG-۳۱ با مهمات کامل از بین رفتند.

