  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان؛

سجاد عباسپور به نیمه نهایی صعود کرد/ مهمدی مغلوب حریف اوکراینی شد

سجاد عباسپور به نیمه نهایی صعود کرد/ مهمدی مغلوب حریف اوکراینی شد

مسابقات دو وزن پایانی رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در شرایطی برگزار شد که یک ملی پوش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد اما دیگر کشتی گیر کشورمان منتظر صعود حریفش به فینال است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان که به میزبانی شهر نووی ساد صربستان در جریان است، ملی پوشان کشورمان امروز چهارشنبه در دو وزن به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ ایلیا پانیوتین از روسیه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۱ ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

کد خبر 6631182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها