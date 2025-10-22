سجاد عباسپور به نیمه نهایی صعود کرد/ مهمدی مغلوب حریف اوکراینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان که به میزبانی شهر نووی ساد صربستان در جریان است، ملی پوشان کشورمان امروز چهارشنبه در دو وزن به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ ایلیا پانیوتین از روسیه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۱ ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.