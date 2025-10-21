محمدی فینالیست شد/ شمسی پور به دیدار رده بندی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر ایهور اودنوول از اوکراین را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ نوربولات بردیکولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شمسی پور در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک و ضربه فنی مغلوب المیر علی اف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار برنده مبارزه میان ایوانوف از بلغارستان و کوچکاروف از ازبکستان است.

در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آردیت زنلی از آلبانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ آزات شاریار از ترکیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محسن نژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل آنری خوزروانیدزه از گرجستان مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه به مصاف برنده کشتی میان ولیز مارتین از کوبا و ستی از ایتالیا می‌رود و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا مقابل ماکارانکا از روسیه قرار بگیرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گاسپر ترتریان از ارمنستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف ابرار آتابایف از ازبکستان می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر تریو اولگوین از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر یک مغلوب ابوبکر خاسلاخانوف از بلاروس شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دور بعد، صیدی از دور رقابت‌ها کنار رفت.