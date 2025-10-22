  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان؛

ایمان محمدی به مدال طلای جهان دست یافت

ملی پوش ایران به عنوان قهرمانی رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان دست یافت و مدال طلا را برگردن آویخت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان شامگاه چهارشنبه با کسب یک مدال طلا برای تیم ملی ایران همراه بود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

محمدی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گاسپر ترتریان از ارمنستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ ابرار آتابایف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

