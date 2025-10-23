  1. ورزش
قهرمانی کشتی فرنگی ایران در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان توانست بر سکوی نخست قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در صربستان، تیم ملی ایران با عملکردی درخشان موفق شد جایگاه نخست جدول را از آن خود کند. ملی‌پوشان کشورمان در مجموع ۸ وزن این رقابت‌ها توانستند ۳ مدال طلا و یک مدال برنز به دست آورند و با کسب ۱۰۸ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول تیمی قرار گیرند.

پس از ایران، تیم‌های جمهوری آذربایجان و اوکراین به ترتیب با ۸۱ و ۷۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.

حسن رنگرز تاکنون با تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به یک عنوان قهرمانی و همراه با تیم ملی زیر ۲۳ سال به ۳ عنوان قهرمانی دست یافته است.

