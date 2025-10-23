خراسان شمالی قهرمان المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته کوراش شد

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته کوراش ویژه پسران، با حضور ۶۵ ورزشکار از ۱۸ تیم، طی روزهای ۳۰ آبان تا یک مهر در کمپ تیم‌های ملی کوراش بجنورد برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها، تیم خراسان شمالی با درخشش کوراش‌کاران خود و کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم خراسان رضوی با یک طلا، یک نقره و دو برنز نایب‌قهرمان شد و سیستان و بلوچستان با یک طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه سوم قرار گرفت و همچنین کاپ اخلاق به تیم منطقه آزاد کیش تعلق گرفت.

خسرویار درباره نتایج انفرادی نیز گفت: در وزن ۵۵ کیلوگرم، عرشیا یعقوبی از خراسان رضوی قهرمان شد و رضا جعفری از خراسان شمالی در جای دوم ایستاد، در وزن ۶۰ کیلوگرم، شاهین سبزعلی از سمنان عنوان نخست را کسب کرد و در وزن ۶۶ کیلوگرم، محمدپارسا عبدی از سیستان و بلوچستان مدال طلا گرفت و یوسف باغچقی از خراسان شمالی سوم شد.

رییس انجمن کوراش بیان کرد: در وزن ۷۳ کیلوگرم، محراب مکرمی از خراسان شمالی قهرمان شد و در وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم نیز مصطفی محمدیاران از خراسان شمالی نشان طلا را بر گردن آویخت.