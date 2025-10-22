هشدار درباره «قاتل خاموش» با سرد شدن هوا

بهتاش خانیآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ششماهه نخست امسال، چهار نفر شامل دو مرد و دو زن در استان کرمانشاه بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هشت نفر (شش مرد و دو زن) بودند، کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه همزمان با سردتر شدن هوا و استفاده از وسایل گرمایشی، معمولاً آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن روندی افزایشی پیدا میکند، گفت: این گاز بیبو، بیرنگ و بیمزه است و به همین دلیل از آن با عنوان «قاتل خاموش» یاد میشود، زیرا در صورت نشت، میتواند در مدت کوتاهی منجر به بیهوشی و مرگ افراد شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: بیشترین موارد مسمومیت زمانی رخ میدهد که شهروندان از بخاریها و آبگرمکنهای غیراستاندارد یا دودکشهای معیوب استفاده میکنند.
خانیآباد از مردم خواست تا پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، از نصب صحیح آنها و تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنند و بهویژه هنگام خواب، از بستن کامل درزها و منافذ خانه خودداری نمایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی ساده میتواند از بسیاری از حوادث گازگرفتگی پیشگیری کند، بنابراین ضروری است خانوادهها با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به استفاده ایمن از وسایل گازسوز اقدام کنند.
