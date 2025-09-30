افزایش آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای مهرماه تاکنون، آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سطح استان رشد چشمگیری داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۱۱۰۰ برابری را تجربه کرده است.

این آمار نگران‌کننده، زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در آستانه فصل سرما که استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد.

بابک هدائی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان پیش از ظهر سه‌شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار سمی است که در اثر سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود و متأسفانه به دلیل نداشتن بو و رنگ، افراد متوجه حضور این گاز مرگبار نمی‌شوند تا زمانی که علائم مسمومیت بروز پیدا می‌کند.

وی افزود: خواب‌آلودگی، سرگیجه، تهوع، استفراغ، تنگی نفس و در موارد شدید، بیهوشی از علائم شایع مسمومیت با مونوکسیدکربن است و رعایت نکات ایمنی، از جمله اطمینان از سلامت وسایل گرمایشی، نصب صحیح دودکش‌ها و تهویه مناسب فضاهای بسته، می‌تواند نقش حیاتی در پیشگیری از این حوادث ایفا کند.

رئیس اورژانس استان کردستان همچنین بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی تأکید کرد و گفت: برای مقابله مؤثر با مرگ خاموش، آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ضروری است واستفاده از حسگرهای تشخیص گاز نیز می‌تواند به‌عنوان یک راهکار پیشگیرانه مؤثر عمل کند.

گفتنی است اورژانس استان کردستان از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده علائم مشکوک به مسمومیت، بدون فوت وقت با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و محل حادثه را ترک کنند.