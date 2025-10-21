استاندار کرمانشاه: بنیاد مسکن پیشرو در نهضت ملی و مسکن محرومان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از فاز سوم پروژه فدک کرمانشاه با اشاره به حضور نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این استان، اظهار کرد: امروز استان کرمانشاه میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد، نماینده محترم ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به همراه ایشان طی امروز و فردا برنامه‌های متعددی در حوزه تأمین مسکن محرومان برگزار خواهد شد.

وی افزود: خدا را شکر بنیاد مسکن که نهادی مزین به نام حضرت امام خمینی (ره) است، امروز از دستگاه‌های پیشرو در حوزه تأمین مسکن محسوب می‌شود و خدمات بسیار ارزشمندی را در زمینه‌های گوناگون به مردم ارائه کرده است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: بنیاد مسکن در جشنواره شهید رجایی نیز به عنوان یکی از دستگاه‌های برتر استان معرفی شد و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مطلوب و جهادی این نهاد در حوزه خدمت‌رسانی به اقشار محروم جامعه است.

حبیبی با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد در این مراسم گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بنیاد مسکن در قالب طرحی جامع و گسترده، ساخت حدود یک‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم را در دستور کار دارد که مقدمات اجرای آن فراهم شده و ان‌شاءالله از فردا عملیات اجرایی بخشی از این واحدها آغاز خواهد شد.

وی افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از دستگاه‌های پیشرو استان کرمانشاه است و بخش قابل توجهی از سهم مسکن استان در قالب این نهضت توسط این نهاد در حال اجراست، آن هم با کیفیت مطلوب و سرعتی قابل توجه.

استاندار کرمانشاه در ادامه به عملکرد بنیاد مسکن در حوزه روستاها و اجرای طرح‌های هادی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این بخش نیز شاهد خدمات مؤثر بنیاد مسکن هستیم و اجرای طرح‌های هادی روستایی موجب ارتقای شاخص‌های توسعه و بهبود کیفیت زندگی روستاییان در سراسر استان شده است.

وی تصریح کرد: مجموعه اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف اعم از ساخت مسکن محرومان، نهضت ملی مسکن و اجرای طرح‌های عمرانی روستاها، بیانگر یک کارنامه درخشان و افتخارآمیز از خدمت‌رسانی به مردم است که شایسته تقدیر و قدردانی است.

حبیبی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های کارکنان و مدیران بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفت: حمایت از این نهاد انقلابی، در واقع حمایت از مسیر خدمت بی‌منت به مردم و تحقق اهداف عدالت اجتماعی در چارچوب آرمان‌های انقلاب اسلامی است.