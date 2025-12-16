به گزارش مهر، پیش از ظهر سه شنبه، بیژن مرادی، سرپرست شهرداری کرمانشاه با حجت‌الاسلام غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، مسائل مرتبط با خدمت‌رسانی به شهروندان و به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار مورد توجه قرار گرفت.

حجت‌الاسلام غفوری در این دیدار با تأکید بر اینکه خدمت به محرومان از مهم‌ترین مصادیق عمل صالح است، اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات اقشار ضعیف و کم‌برخوردار، تنها یک وظیفه اداری یا مقطعی نیست، بلکه مسئولیتی الهی و مستمر است که باید در متن برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها جای داشته باشد.

وی با اشاره به تفاوت ماهوی خدمت در نظام اسلامی نسبت به سایر نظام‌ها تصریح کرد: در نظام اسلامی، خدمت به مردم به‌ویژه محرومان، تکلیف‌محور و برخاسته از ایمان و برای رضای الهی است و نه ابزاری تبلیغاتی یا منفعت‌طلبانه؛ همین نگاه توحیدی، وجه تمایز اساسی نظام اسلامی با نظام‌هایی است که خدمت را در چارچوب منافع قدرت و سرمایه تعریف می‌کنند.

در پایان این دیدار، بر لزوم توجه ویژه مدیریت شهری به عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تداوم خدمت‌رسانی صادقانه به شهروندان کرمانشاه تأکید شد.