به گزارش مهر، پیش از ظهر سه شنبه، بیژن مرادی، سرپرست شهرداری کرمانشاه با حجتالاسلام غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، مسائل مرتبط با خدمترسانی به شهروندان و بهویژه اقشار کمبرخوردار مورد توجه قرار گرفت.
حجتالاسلام غفوری در این دیدار با تأکید بر اینکه خدمت به محرومان از مهمترین مصادیق عمل صالح است، اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات اقشار ضعیف و کمبرخوردار، تنها یک وظیفه اداری یا مقطعی نیست، بلکه مسئولیتی الهی و مستمر است که باید در متن برنامهریزیها و تصمیمسازیها جای داشته باشد.
وی با اشاره به تفاوت ماهوی خدمت در نظام اسلامی نسبت به سایر نظامها تصریح کرد: در نظام اسلامی، خدمت به مردم بهویژه محرومان، تکلیفمحور و برخاسته از ایمان و برای رضای الهی است و نه ابزاری تبلیغاتی یا منفعتطلبانه؛ همین نگاه توحیدی، وجه تمایز اساسی نظام اسلامی با نظامهایی است که خدمت را در چارچوب منافع قدرت و سرمایه تعریف میکنند.
در پایان این دیدار، بر لزوم توجه ویژه مدیریت شهری به عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تداوم خدمترسانی صادقانه به شهروندان کرمانشاه تأکید شد.
