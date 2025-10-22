به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان کرمان با رصد فضای مجازی از فعالیت فردی که تشویش اذهان عمومی می‌کرد مطلع و این مورد را تحت بررسی قرار دادند.

وی افزود: با فعالیت‌های فنی و اطلاعاتی، پلیس موفق به شناسایی این فرد و محل زندگی وی می‌شود و در بازرسی از منزل این متهم مشخص شد این فرد در خانه خود اقدام به ساخت و نگهداری سلاح جنگی و شکاری نیز کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: در بازرسی از منزل وی، چند قبضه سلاح دست ساز به همراه تجهیزات مربوطه، انواع فشنگ، باروت و سایر اقلام مورد استفاده کشف شد.