۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱

موقوفه ئی: عامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، سلاح دست‌ساز می ساخت

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف تعدادی سلاح دست ساز و مهمات از منزل فردی خبر داد که به دلیل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی تحت شناسایی قرار گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان کرمان با رصد فضای مجازی از فعالیت فردی که تشویش اذهان عمومی می‌کرد مطلع و این مورد را تحت بررسی قرار دادند.

وی افزود: با فعالیت‌های فنی و اطلاعاتی، پلیس موفق به شناسایی این فرد و محل زندگی وی می‌شود و در بازرسی از منزل این متهم مشخص شد این فرد در خانه خود اقدام به ساخت و نگهداری سلاح جنگی و شکاری نیز کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: در بازرسی از منزل وی، چند قبضه سلاح دست ساز به همراه تجهیزات مربوطه، انواع فشنگ، باروت و سایر اقلام مورد استفاده کشف شد.

