فرمانده انتظامی کرمان: سارقان ۱۲۰ میلیارد مس در کرمان دستگیر شدند

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از پایان فرار دو ساله و دستگیری سارقان ۱۲۰ میلیارد مس یکی از معادن استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در تشریح این خبر گفت: حدود دو سال قبل، سرقت یک محموله مس خالص، لحظاتی پس از خروج از یکی از معادن حوزه استان کرمان رخ داد که پیگیری موضوع با بررسی دقیق بارنامه‌ها و محل سرقت این محموله توسط پلیس آگاهی انجام گرفت.

وی افزود: پی جویی های پلیس به رغم گذشت زمان طولانی ادامه یافت و نهایتاً با تلاش بی وقفه ماموران عملیات ویژه پلیس آگاهی استان کرمان سرنخ‌های لازم در رابطه با هویت و موقعیت طراح اصلی نقشه سرقت این محموله ۱۲۰ میلیاردی به دست آمد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: با اعزام یک تیم از ماموران دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان کرمان به استان اصفهان، عامل اصلی سرقت این محموله به همراه سه متهم دیگر در نقاط مختلف دستگیر و با انتقال آنان به پلیس آگاهی راز این سرقت بزرگ برملا شد.

