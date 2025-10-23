به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هواداران تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه، چهارشنبه شب، در صحنه‌ای پرشور و نمادین، سکوهای ورزشگاه «رامس پارک» در شهر استانبول را به رنگ‌های پرچم فلسطین درآوردند و شعارهایی در حمایت از مردم غزه سر دادند. این اقدام در جریان دیدار تیم‌شان برابر بوده گلیمت نروژ در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد.

تماشاگران با بالا بردن هزاران تکه‌کاغذ رنگی، تصویری عظیم از پرچم فلسطین را در بخش شمالی ورزشگاه شکل دادند. در میان این نمایش دیدنی، پارچه‌نوشته‌ای بزرگ با عبارت «نسل‌کشی را متوقف کنید» و دیگری با شعار «فلسطین آزاد است» خودنمایی می‌کرد و فضای مسابقه را به صحنه‌ای از همبستگی انسانی و اعتراض علیه نسل‌کشی در غزه بدل ساخت.

سکوهای ورزشگاه با ترکیب رنگ‌های سیاه، سفید، سبز و قرمز، به تابلویی هنری و پرمعنا تبدیل شد که توجه دوربین‌های رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرد. هم‌زمان، شعارهای پرشور در حمایت از فلسطین پیش و حین مسابقه طنین‌انداز شد تا بار دیگر هواداران این باشگاه نشان دهند که فوتبال می‌تواند صدای وجدان بشریت باشد، نه صرفاً عرصه رقابت ورزشی.

این صحنه، حال و هوایی متفاوت به بازی بخشید؛ جایی که رقابت قهرمانان اروپا با پیامی اخلاقی و انسانی درهم آمیخت، در زمانی که تصاویر ویرانی و رنج مردم غزه وجدان جهانی را می‌آزارد.

اقدام تماشاگران گالاتاسرای ادامه‌ای بر سنت دیرینه فوتبال‌دوستان ترکیه در حمایت از آرمان فلسطین بود؛ سنتی که در سال‌های گذشته نیز در جریان حملات اسرائیل به غزه تکرار شده است. تحلیلگران ورزشی می‌گویند آنچه در استانبول رخ داد، بازتابی از موضعی اجتماعی و ملی در ترکیه است که فراتر از فوتبال، به تعهد اخلاقی نسبت به عدالت و انسانیت معنا می‌یابد.

در پایان دیدار، شعارهای «فلسطین، فلسطین» بار دیگر در استادیوم طنین‌انداز شد و رسانه‌های بین‌المللی تصاویر چشم‌نواز پرچم فلسطین بر فراز سکوهای هواداران را بازنشر کردند. تماشاگران گالاتاسرای با این حرکت نشان دادند که ورزش می‌تواند پیام‌آور صلح و عدالت باشد و صدای ملت‌های مظلوم را تا دورترین نقاط اروپا برساند.