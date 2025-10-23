صالحی امیری: اعتبارات ملی برای توسعه و ساماندهی توس اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صبح پنجشنبه در سفر به شهر تاریخی توس از مجموعه آثار فرهنگی و میراثی این منطقه بازدید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید با اشاره به جایگاه ممتاز توس در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی، اظهار کرد: توس نه‌تنها خاستگاه اندیشه، ادب و حکمت ایرانی است، بلکه نمادی از پیوند ریشه‌های فرهنگی و معنوی ملت ایران با میراث علمی و فلسفی جهان اسلام به شمار می‌رود. اهتمام دولت بر آن است تا با نگاهی ملی و تمدنی، مسیر احیای جایگاه تاریخی توس را با قدرت دنبال کند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد «باغ مفاخر توس» و ساماندهی آرامگاه امام محمد غزالی، افزود: پروژه‌های فرهنگی توس باید با رویکردی جامع و مبتنی بر پژوهش‌های علمی و میراثی پیش برود تا این شهر بتواند به عنوان قطب فرهنگی و مقصد گردشگری تمدنی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

صالحی امیری همچنین از اختصاص اعتبار ملی ویژه برای توس خبر داد و گفت: با حمایت دولت و همراهی نهادهای علمی و فرهنگی، توس می‌تواند به الگویی برای مدیریت هوشمندانه میراث‌فرهنگی در کشور تبدیل شود؛ شهری که در آن، گذشته و آینده در کنار یکدیگر معنا می‌یابند.

گفتنی است؛ در این بازدید، جمعی از مدیران ارشد استانی، کارشناسان میراث‌فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند و آخرین وضعیت طرح‌های مرمتی، ساماندهی و توسعه گردشگری توس مورد بررسی قرار گرفت.