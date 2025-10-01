صالحی امیری:خراسان رضوی باید الگوی ۳۰ استان دیگر کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،سید رضا صالحی امیری روز چهارشنبه در مراسم ویدئو کنفرانس افتتاح طرحهای گردشگری همزمان با سراسر کشور در مشهد با قدردانی از جهاد انجام شده در ساخت و تامین زیرساختهای گردشگری استان خراسان رضوی اظهار کرد: شما موفق شدید این استان را به نقطهای برسانید که هر کسی از هر نقطه دنیا اراده کند برای سفر به این خطه، امکان پذیرایی خوبی در این استان برایش فراهم هست.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن ابراز رضایت از عملکرد مدیریتی استان خراسان رضوی افزود: از زمانی که دکتر مظفری به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شد، احساس مثبتی داشتم که او میتواند در حوزه کاری این وزارتخانه اقدامات مفید و مثبتی را انجام دهد.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز خراسان رضوی در حوزههای مختلف اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات شایسته در استان همه حوزهها تبدیل به قطب شدهاند؛ از جمله قطب زیارتی، قطب صنایع دستی و قطب گردشگری سلامت را به نام این استان داریم. بنابراین خراسان رضوی باید الگوی ۳۰ استان دیگر کشور باشد.
صالحی امیری ادامه داد: انتظارات فراتر از برنامهریزیهای فعلی است و خراسان رضوی باید در بخشهای مختلف تاسیسات گردشگری و زیارتی، الگوسازی برای تمام کشور انجام دهد و تجربیات خود را به سراسر کشور منعکس کند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اعتبار معنوی استان خراسان رضوی به عنوان آبروی ایران و پایتخت معنوی ایران گفت: خوشبختانه با ایجاد زیرساختهای مناسب، امروز میتوانیم بسیاری از همایشهای ملی و بینالمللی در خور شأن نظام را در این استان برگزار کنیم.
وی همچنین به ایدههای جدید مطرح شده در حوزه آستان قدس رضوی اشاره کرد که قابلیت پیگیری دارند تا بخش عمده ایرانیان را برای سفر به استان خراسان رضوی ترغیب کنند.
صالحی امیری تاکید کرد: آنچه مهم است اینکه هر کسی که وارد حریم خراسان رضوی میشود، احساس معنویت، رضایت و آرامش در او موج بزند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از بخش خصوصی که با صداقت و به دلیل علایق به ایراندوستی و دلبستگی به امام رضا (ع) در شهر مشهد سرمایهگذاری کردهاند، قدردانی کرد.
