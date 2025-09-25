احمدپور: جنوب کرمان نیازمند تحول در برداشت و فرآوری گردو است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور پیش از ظهر پنجشنبه در جشنواره گردو دولت آباد منطقه بحرآسمان شهرستان جیرفت اظهار داشت: استان کرمان بیشترین سطح زیرکشت گردو در کشور را دارد و با وجود این ظرفیت عظیم، رتبه دوم ملی تولید گردو را کسب کرده است.
وی با تاکید بر اینکه میانگین عملکرد گردو در سطح استان کرمان حدود دو دهم تُن در هکتار است، گفت: سازمان جهاد کشاورزی قصد دارد با برنامههای علمی و اصلاحی طی سالهای آینده این میانگین عملکرد را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی اظهار داشت: باغات کرمان عمدتاً بذری هستند و ما در یک دوره چهار ساله برای اصلاح باغات موجود و تغییر روشها برنامهریزی کردهایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از شناسایی ۵۰ ژنو تیپ گردو در این استان خبر داد و گفت: برای اولین بار، تولید نهال پیوندی گردو در استان کرمان آغاز شده و اکنون دو رقم ویژه گردو را در اختیار داریم.
احمد پور، با اشاره به اجرای موفق طرح سرشاخهکاری در باغات جنوب کرمان عنوان کرد: این مهم میتواند کمتر از سه سال درخت گردو را به باردهی برساند و کیفیت محصول را ارتقا دهد.
وی بزرگترین تهدید حال حاضر باغات گردو را آفت «کرم خراط» دانست و افزود: این افت خسارتهای سنگینی به باغداران وارد کرده و یک چالش جدی ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت نقش «شورای تأمین» گفت: جلوگیری از ورود نهالهای آلوده و اقدامات پیشگیرانه باید فوری انجام شود.
احمدپور، خاطرنشان کرد: برداشت گردو با روش سنتی و توسط کارگران، خطرات جدی برای سلامت آنان دارد و باید روشهای مدرن برداشت جایگزین شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: به دلیل اینکه دستگاههای مناسب برای پوستگیری و فرآوری وجود ندارد، بخش عمده گردوی استان کرمان به صورت سبز برداشت میشود.
احمدپور، بیان کرد: صنایع تبدیلی در منطقه جنوب کرمان باید راهاندازی شود، زیرا با وجود ضعف فرآوری، کیفیت گردوی کرمان بسیار عالی است.
وی، با اشاره به تنوع باغات در منطقه ساردوئیه جیرفت و امکان توسعه گردشگری کشاورزی افزود: با ایجاد بومگردیهای محلی و معرفی زیباییهای باغات گردو میتوان رونق اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی در این منطقه ایجاد کرد.
