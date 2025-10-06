احمدپور: ۱۵۰ میلیون تن محصول با الگوی کشت دقیق در جنوب کرمان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور، صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی اظهار داشت: تلاش سبزپوشان جهاد کشاورزی باعث شده امروز بتوانیم بدون دغدغه به تولید محصولات کشاورزی ادامه دهیم.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه هیچگونه مشکل غذایی نداشتیم و این موضوع نشاندهنده اقتدار کشور در تامین غذا است.
احمدپور بیان کرد: تولید غذا امروز نماد اقتدار و احترام ملی است و با وجود تحریم ها و چالشهای اقلیمی، کوچکترین خللی در تامین غذای کشور رخ نداده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به اجرای الگوی کشت به عنوان راهکار اصلی در افزایش تولید اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر با اجرای دقیق این الگو، ۱۵۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید شده است.
وی افزود: موفقیت اجرای الگوی کشت نیازمند همکاری همه دستگاه ها و نهادها است و این الگو یک سند فرا قوهای محسوب میشود که باید با مشارکت گسترده عملیاتی شود.
