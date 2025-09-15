به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور اعضای کمیته اجرایی و نمایندگان کشورهای مختلف تشکیل شد، موضوعات مهمی از جمله تصویب دستور جلسه، گزارشهای عضویت، گزارش مالی و تغییرات اساسنامه در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در بخش مهمی از جلسه، رویدادهای آتی فدراسیون بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت که شامل بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض، مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۶، رقابتهای جهانی جوانان ۲۰۲۶، جام جهانی ۲۰۲۶ و سایر رویدادهای بینالمللی این رشته بود. انتخابات فدراسیون بینالمللی مویتای در سال ۲۰۲۵ نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود.
گفتنی است از دیگر موضوعات مورد تاکید نشست، ارتقا سطح فنی مربیان و توسعه دانش آنان از طریق شرکت در دورههای آموزشی OSM (One Standard Muaythai) بود که بهعنوان راهبردی کلیدی برای رشد جهانی این رشته مطرح شد.
جواد نصیری، رئیس انجمن مویتای ایران، بهعنوان نماینده کشورمان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی موی تای در این نشست حضور داشت و ضمن مشارکت در مباحث، دیدگاههای ایران را در زمینه توسعه و حضور پررنگتر مویتای در مجامع بینالمللی مطرح کرد.
نظر شما