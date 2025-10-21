مهدی آریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره «اقلیم قلم» از سلسله برنامههای نمایشگاه کتاب خراسان شمالی است که با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از سهشنبه آغاز میشود و با گردهم آوردن داستاننویسان ۸ استان کشور، فرصتی کمنظیر برای تبادل تجربه و آموزش مهارتهای داستاننویسی فراهم میکند.
وی افزود: این دوره ویژه داستاننویسان استانهای تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان شمالی است و تا دوم آبان ماه ادامه دارد.
آریان ادامه داد: این دوره ۳ روزه شامل کارگاههایی با محورهای «تعریف بوم در داستان اقلیممحور»، «جذابیتهای روایی اقلیم در داستان» و «نقش آداب و رسوم، باورها و افسانههای بومی در داستان اقلیمی» است و شرکتکنندگان با بهرهگیری از تجارب اساتید، مهارتهای خود را در خلق داستانهای اقلیمی ارتقا خواهند داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: این دوره آموزشی توسط مدرسان برجسته کشور، شامل مجید قیصری، رامبد خانلری، اسماعیل حاج علیان و علیرضا محمودی ایرانمهر، در مجتمع فرهنگی ایثار برگزار میشود.
